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Минюст США вмешивается в промежуточные выборы, нарушая традиции - 02.11.2026, ПРАЙМ
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Минюст США вмешивается в промежуточные выборы, нарушая традиции
Минюст США вмешивается в промежуточные выборы, нарушая традиции - 02.11.2026, ПРАЙМ
Минюст США вмешивается в промежуточные выборы, нарушая традиции
Министерство юстиции США при президенте Дональде Трампе начало напрямую вмешиваться в промежуточные выборы, отходя от многолетней практики, призванной не... | 02.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-02T16:38+0300
2026-11-02T16:38+0300
технологии
общество
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калифорния
аляска
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Министерство юстиции США при президенте Дональде Трампе начало напрямую вмешиваться в промежуточные выборы, отходя от многолетней практики, призванной не создавать впечатления, что правоохранительные полномочия используются в интересах одной партии или кандидата. Об этом сообщает Reuters.В Калифорнии ведомство попыталось аннулировать бюллетени, отправленные по почте примерно 20 тысячами избирателей, которых оно считает негражданами США, не имеющими права голоса. Минюст также потребовал предоставить документы в рамках связанного уголовного расследования. Власти Калифорнии заявили, что приняли меры для предотвращения голосования неграждан, и утверждают, что у Минюста нет полномочий блокировать голосование.На Аляске ведомство усилило уголовное расследование по поводу того, не баллотировался ли человек с таким же именем, как у действующего сенатора-республиканца Дэна Салливана, чтобы запутать избирателей. Минюст также пытался заблокировать сертификацию результатов, если Салливан проиграет с минимальным отрывом, но федеральный судья отклонил иск в воскресенье. Суды отклонили иски ведомства против обоих штатов, однако эти дела демонстрируют готовность Минюста вмешиваться в избирательные споры до подсчета голосов и подтверждения результатов. По делу Аляски ведомство подало апелляцию."Похоже, администрация хочет, чтобы ведомство оказало влияние, которое ранее было запрещено", — заявил Марк Блумберг, ранее возглавлявший в Минюсте направление по защите гражданских прав на выборах, а затем основавший Проект верховенства права.Критики опасаются, что ведомство может ускорить попытки Трампа посеять сомнения в промежуточных выборах, которые определят контроль над Конгрессом и победителей десятков губернаторских гонок. Генеральный прокурор США Тодд Бланш настаивает, что действия ведомства законны и направлены на защиту честности голосования. "Департамент не помогает ни одной кампании. Это обеспечение соблюдения закона", — заявила представитель Минюста Кирстен Пельс.Конституция США возлагает проведение выборов на штаты, но Трамп утверждает, что штаты под руководством демократов недостаточно противодействуют голосованию неграждан. Он также продолжает безосновательно заявлять, что массовое мошенничество привело к его поражению в 2020 году, хотя независимые исследования и аудиты показывают, что такое мошенничество редкость. Внешние группы, поддерживавшие Трампа, подали более 60 исков после выборов 2020 года, но все они провалились. В первый срок Трампа чиновники Минюста отвергли давление с целью втянуть ведомство в эти усилия."Правые внешние группы не будут вынуждены делать это в этом году, потому что Министерство юстиции явно готово и желает это сделать", — сказала Лис Фрост, юрист по избирательным правам из Elias Law Group, часто представляющая демократов в судах.Исторически избирательные вмешательства Минюста были сосредоточены на обеспечении федеральных законов, защищающих право расовых меньшинств и уязвимых групп голосовать без препятствий. Нынешняя администрация сократила численность отдела общественной честности и приостановила требование, чтобы федеральные прокуроры консультировались с ним по расследованиям коррупции на выборах. Вместо этого нерешенные вопросы будут решаться политическими назначенцами Трампа, сообщили три источника, знакомых с обсуждениями.
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технологии, общество , сша, калифорния, аляска, дональд трамп, reuters
Технологии, Общество , США, Калифорния, Аляска, Дональд Трамп, Reuters
16:38 02.11.2026
 
Минюст США вмешивается в промежуточные выборы, нарушая традиции

Reuters: Минюст США хочет отменить бюллетени в Калифорнии и вмешаться в выборы на Аляске

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкВыступление президента США Д. Трампа
Выступление президента США Д. Трампа - ПРАЙМ, 1920, 02.11.2026
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Министерство юстиции США при президенте Дональде Трампе начало напрямую вмешиваться в промежуточные выборы, отходя от многолетней практики, призванной не создавать впечатления, что правоохранительные полномочия используются в интересах одной партии или кандидата. Об этом сообщает Reuters.
В Калифорнии ведомство попыталось аннулировать бюллетени, отправленные по почте примерно 20 тысячами избирателей, которых оно считает негражданами США, не имеющими права голоса. Минюст также потребовал предоставить документы в рамках связанного уголовного расследования. Власти Калифорнии заявили, что приняли меры для предотвращения голосования неграждан, и утверждают, что у Минюста нет полномочий блокировать голосование.
На Аляске ведомство усилило уголовное расследование по поводу того, не баллотировался ли человек с таким же именем, как у действующего сенатора-республиканца Дэна Салливана, чтобы запутать избирателей. Минюст также пытался заблокировать сертификацию результатов, если Салливан проиграет с минимальным отрывом, но федеральный судья отклонил иск в воскресенье. Суды отклонили иски ведомства против обоих штатов, однако эти дела демонстрируют готовность Минюста вмешиваться в избирательные споры до подсчета голосов и подтверждения результатов. По делу Аляски ведомство подало апелляцию.
"Похоже, администрация хочет, чтобы ведомство оказало влияние, которое ранее было запрещено", — заявил Марк Блумберг, ранее возглавлявший в Минюсте направление по защите гражданских прав на выборах, а затем основавший Проект верховенства права.
Критики опасаются, что ведомство может ускорить попытки Трампа посеять сомнения в промежуточных выборах, которые определят контроль над Конгрессом и победителей десятков губернаторских гонок. Генеральный прокурор США Тодд Бланш настаивает, что действия ведомства законны и направлены на защиту честности голосования. "Департамент не помогает ни одной кампании. Это обеспечение соблюдения закона", — заявила представитель Минюста Кирстен Пельс.
Конституция США возлагает проведение выборов на штаты, но Трамп утверждает, что штаты под руководством демократов недостаточно противодействуют голосованию неграждан. Он также продолжает безосновательно заявлять, что массовое мошенничество привело к его поражению в 2020 году, хотя независимые исследования и аудиты показывают, что такое мошенничество редкость. Внешние группы, поддерживавшие Трампа, подали более 60 исков после выборов 2020 года, но все они провалились. В первый срок Трампа чиновники Минюста отвергли давление с целью втянуть ведомство в эти усилия.
"Правые внешние группы не будут вынуждены делать это в этом году, потому что Министерство юстиции явно готово и желает это сделать", — сказала Лис Фрост, юрист по избирательным правам из Elias Law Group, часто представляющая демократов в судах.
Исторически избирательные вмешательства Минюста были сосредоточены на обеспечении федеральных законов, защищающих право расовых меньшинств и уязвимых групп голосовать без препятствий. Нынешняя администрация сократила численность отдела общественной честности и приостановила требование, чтобы федеральные прокуроры консультировались с ним по расследованиям коррупции на выборах. Вместо этого нерешенные вопросы будут решаться политическими назначенцами Трампа, сообщили три источника, знакомых с обсуждениями.
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ТехнологииОбществоСШАКалифорнияАляскаДональд ТрампReuters
 
 
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