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Трамп допустил сделку с Ираном
Трамп допустил сделку с Ираном - 02.11.2026, ПРАЙМ
Трамп допустил сделку с Ираном
Президент США Дональд Трамп в преддверии промежуточных выборов в конгресс допустил сделку с Ираном, не раскрыв, когда она может быть достигнута и на каких... | 02.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-02T22:45+0300
2026-11-02T22:45+0300
2026-11-02T22:45+0300
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ВАШИНГТОН, 2 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в преддверии промежуточных выборов в конгресс допустил сделку с Ираном, не раскрыв, когда она может быть достигнута и на каких условиях. "Они (иранцы - ред.) хотят заключить сделку, и это может произойти", - сказал американский лидер, выступая у Зеркального пруда. Он не раскрыл подробности о том, когда и на каких условиях подобная сделка может быть заключена.
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сша, иран, дональд трамп
Трамп допустил сделку с Ираном
Трамп допустил сделку с Ираном, не раскрыв подробности о ее сроках и содержании
ВАШИНГТОН, 2 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в преддверии промежуточных выборов в конгресс допустил сделку с Ираном, не раскрыв, когда она может быть достигнута и на каких условиях.
"Они (иранцы - ред.) хотят заключить сделку, и это может произойти", - сказал американский лидер, выступая у Зеркального пруда.
Он не раскрыл подробности о том, когда и на каких условиях подобная сделка может быть заключена.