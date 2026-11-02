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Трамп допустил сделку с Ираном

Трамп допустил сделку с Ираном - 02.11.2026, ПРАЙМ

Трамп допустил сделку с Ираном

Президент США Дональд Трамп в преддверии промежуточных выборов в конгресс допустил сделку с Ираном, не раскрыв, когда она может быть достигнута и на каких... | 02.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-02T22:45+0300

2026-11-02T22:45+0300

2026-11-02T22:45+0300

сша

иран

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 2 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в преддверии промежуточных выборов в конгресс допустил сделку с Ираном, не раскрыв, когда она может быть достигнута и на каких условиях. "Они (иранцы - ред.) хотят заключить сделку, и это может произойти", - сказал американский лидер, выступая у Зеркального пруда. Он не раскрыл подробности о том, когда и на каких условиях подобная сделка может быть заключена.

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иран

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сша, иран, дональд трамп