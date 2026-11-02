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ЦБ 3 ноября выпустит в обращение монету, посвященную Сперанскому - 02.11.2026, ПРАЙМ
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ЦБ 3 ноября выпустит в обращение монету, посвященную Сперанскому
ЦБ 3 ноября выпустит в обращение монету, посвященную Сперанскому - 02.11.2026, ПРАЙМ
ЦБ 3 ноября выпустит в обращение монету, посвященную Сперанскому
Банк России 3 ноября выпустит в обращение ограниченным тиражом памятную серебряную монету серии "Российская юриспруденция" номиналом 2 рубля, посвященную... | 02.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-02T12:00+0300
2026-11-02T12:11+0300
финансы
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банк россии
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Банк России 3 ноября выпустит в обращение ограниченным тиражом памятную серебряную монету серии "Российская юриспруденция" номиналом 2 рубля, посвященную выдающемуся юристу XIX столетия, государственному деятелю Михаилу Сперанскому, следует из сообщения регулятора. "Банк России 3 ноября 2026 года выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 2 рубля "М.М. Сперанский" серии "Российская юриспруденция", - говорится в сообщении. Диаметр монеты - 33 миллиметра. На лицевой и оборотной сторонах по окружности имеется выступающий кант, а боковая поверхность рифленая. На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение герба России и надписи: в верхней части - "Российская Федерация", в нижней - "Банк России", номинал монеты "2 рубля" и год выпуска "2026 г". На оборотной стороне расположено рельефное изображение Сперанского, книги и чернильницы с пером на фоне выполненного в технике лазерного матирования изображения "Столпа закона"; имеются рельефные надписи: вверху по окружности – "М.М. Сперанский", слева в две строки – "1772" и "1839". Тираж монеты - 3 тысячи экземпляров. "Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений", - уточнил регулятор. Сперанский - один из крупнейших реформаторов РФ XIX века, считают в ЦБ. В эпоху императора Александра I он разработал план преобразования госуправления, предложив разделить власть на законодательную (Государственную думу), исполнительную (министерства) и судебную (Сенат). При Николае I под руководством Сперанского были составлены Полное собрание законов в 45 томах и Свод законов в 15 томах.
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192
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финансы, банки, россия, банк россии
Финансы, Банки, РОССИЯ, Банк России
12:00 02.11.2026 (обновлено: 12:11 02.11.2026)
 
ЦБ 3 ноября выпустит в обращение монету, посвященную Сперанскому

Центробанк 3 ноября выпустит в обращение серебряную монету, посвященную Сперанскому

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Банк России 3 ноября выпустит в обращение ограниченным тиражом памятную серебряную монету серии "Российская юриспруденция" номиналом 2 рубля, посвященную выдающемуся юристу XIX столетия, государственному деятелю Михаилу Сперанскому, следует из сообщения регулятора.
"Банк России 3 ноября 2026 года выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 2 рубля "М.М. Сперанский" серии "Российская юриспруденция", - говорится в сообщении.
Диаметр монеты - 33 миллиметра. На лицевой и оборотной сторонах по окружности имеется выступающий кант, а боковая поверхность рифленая.
На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение герба России и надписи: в верхней части - "Российская Федерация", в нижней - "Банк России", номинал монеты "2 рубля" и год выпуска "2026 г".
На оборотной стороне расположено рельефное изображение Сперанского, книги и чернильницы с пером на фоне выполненного в технике лазерного матирования изображения "Столпа закона"; имеются рельефные надписи: вверху по окружности – "М.М. Сперанский", слева в две строки – "1772" и "1839".
Тираж монеты - 3 тысячи экземпляров.
"Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений", - уточнил регулятор.
Сперанский - один из крупнейших реформаторов РФ XIX века, считают в ЦБ. В эпоху императора Александра I он разработал план преобразования госуправления, предложив разделить власть на законодательную (Государственную думу), исполнительную (министерства) и судебную (Сенат). При Николае I под руководством Сперанского были составлены Полное собрание законов в 45 томах и Свод законов в 15 томах.
 
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