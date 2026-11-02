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ЦБ обсудит с рынком новые требования к кредитному анализу
ЦБ обсудит с рынком новые требования к кредитному анализу - 02.11.2026, ПРАЙМ
ЦБ обсудит с рынком новые требования к кредитному анализу
Банк России планирует до конца года обсудить с финансовым рынком новые требования к кредитному анализу при резервировании ссуд, сообщил регулятор. | 02.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-02T18:02+0300
2026-11-02T18:02+0300
2026-11-02T18:02+0300
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банк россии
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Банк России планирует до конца года обсудить с финансовым рынком новые требования к кредитному анализу при резервировании ссуд, сообщил регулятор.
"Банк России планирует до конца года обсудить с рынком новые требования к кредитному анализу при резервировании ссуд. Основная новация - внедрение количественных показателей, учитывающих долговую нагрузку заемщиков", - говорится в сообщении.
"Изменения призваны повысить точность оценки риска по компаниям с высокой закредитованностью и слабой способностью обслуживать долг. Ожидается, что они начнут действовать с 1 июля 2027 года", - уточняется там.
Также регулятор сообщил, что будут опубликованы итоги обсуждения доклада о концепции надзорного стресс-тестирования (НСТ) с уточнениями по отдельным методологическим аспектам и описанием подходов к качественной оценке результатов НСТ.
"В следующем году Банк России планирует начать работу по внесению изменений в законодательную базу, а также подготовку проектов нормативных актов, предполагающих внедрение НСТ в банковское регулирование", - заключается в сообщении.
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банки, финансы, россия, банк россии
Банки, Финансы, РОССИЯ, Банк России
ЦБ обсудит с рынком новые требования к кредитному анализу
ЦБ обсудит с рынком новые требования к кредитному анализу при резервировании ссуд
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Банк России планирует до конца года обсудить с финансовым рынком новые требования к кредитному анализу при резервировании ссуд, сообщил регулятор.
"Банк России планирует до конца года обсудить с рынком новые требования к кредитному анализу при резервировании ссуд. Основная новация - внедрение количественных показателей, учитывающих долговую нагрузку заемщиков", - говорится в сообщении.
"Изменения призваны повысить точность оценки риска по компаниям с высокой закредитованностью и слабой способностью обслуживать долг. Ожидается, что они начнут действовать с 1 июля 2027 года", - уточняется там.
Также регулятор сообщил, что будут опубликованы итоги обсуждения доклада о концепции надзорного стресс-тестирования (НСТ) с уточнениями по отдельным методологическим аспектам и описанием подходов к качественной оценке результатов НСТ.
"В следующем году Банк России планирует начать работу по внесению изменений в законодательную базу, а также подготовку проектов нормативных актов, предполагающих внедрение НСТ в банковское регулирование", - заключается в сообщении.