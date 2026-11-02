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Ставка RUONIA выросла до 14,12%

Ставка RUONIA выросла до 14,12% - 02.11.2026, ПРАЙМ

Ставка RUONIA выросла до 14,12%

Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в пятницу, 30 октября, выросла на 0,07... | 02.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-02T14:52+0300

2026-11-02T14:52+0300

2026-11-02T14:53+0300

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в пятницу, 30 октября, выросла на 0,07 процентного пункта и составила 14,12%, следует из сообщения на сайте Банка России. В расчете ставки учитывались сделки общим объемом 799,98 миллиарда рублей. RUONIA отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском. Ставку рассчитывает Банк России по методике, разработанной Национальной валютной ассоциацией (НВА) совместно с ЦБ, на основании информации о депозитных сделках банков-участников между собой. Список банков-участников RUONIA формируется НВА и в настоящее время включает порядка 30 кредитных организаций. Банк России использует ставку RUONIA как один из индикаторов при анализе эффективности своей процентной политики.

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2026

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