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Турпоток по России за девять месяцев вырос на 2,9% - 02.11.2026, ПРАЙМ
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Турпоток по России за девять месяцев вырос на 2,9%
Турпоток по России за девять месяцев вырос на 2,9% - 02.11.2026, ПРАЙМ
Турпоток по России за девять месяцев вырос на 2,9%
Порядка 70,9 миллиона туристических поездок совершено по России с января по сентябрь 2026 года — на 2,9% больше, чем в аналогичный период прошлого года,... | 02.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-02T13:47+0300
2026-11-02T13:47+0300
бизнес
туризм
россия
москва
краснодарский край
санкт-петербург
цср
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МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Порядка 70,9 миллиона туристических поездок совершено по России с января по сентябрь 2026 года — на 2,9% больше, чем в аналогичный период прошлого года, рассказали РИА Новости в Центре стратегических разработок.Рост числа турпоездок за девять месяцев зафиксирован в 48 регионах. Лидерами стали Москва, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Московская область и Татарстан — на них пришлось 42,5% всех поездок. Среди федеральных округов самые высокие темпы роста турпотока показали Дальневосточный, Северо-Кавказский и Уральский, а среди регионов по относительному приросту лидировали Тува, Амурская область и Карачаево-Черкесия.За девять месяцев иностранцы совершили 4,2 миллиона поездок по России — на 17,5% больше, чем годом ранее. В сентябре число таких поездок составило 524,6 тысячи, увеличившись на 19,7%. Чаще всего зарубежные гости отправлялись в Москву, Санкт-Петербург, Московскую область, Татарстан и Приморский край — на эти регионы пришлось 73% всех иностранных туристов, а их доля в общем числе выросла до 5,9%.Количество поездок по "Золотому кольцу" выросло на 6% и составило 19,3 миллиона — выше среднероссийского темпа. Основной прирост обеспечили Московская область и Москва, сформировавшая 51,3% общего объема: число размещенных здесь иностранных туристов увеличилось на 7,5% и составило 2,2 миллиона. Средняя продолжительность поездок по маршруту превысила пять ночей. По "Серебряному ожерелью России" за девять месяцев побывало 10,1 миллиона человек, из которых 762,9 тысячи — иностранцы, причем более половины поездок (52,2%) пришлось на Санкт-Петербург.
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40
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40
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бизнес, туризм, россия, москва, краснодарский край, санкт-петербург, цср
Бизнес, Туризм, РОССИЯ, МОСКВА, Краснодарский край, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЦСР
13:47 02.11.2026
 
Турпоток по России за девять месяцев вырос на 2,9%

ЦСР: в России с января по сентябрь 2026 года совершено 70,9 миллиона турпоездок

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МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Порядка 70,9 миллиона туристических поездок совершено по России с января по сентябрь 2026 года — на 2,9% больше, чем в аналогичный период прошлого года, рассказали РИА Новости в Центре стратегических разработок.
Рост числа турпоездок за девять месяцев зафиксирован в 48 регионах. Лидерами стали Москва, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Московская область и Татарстан — на них пришлось 42,5% всех поездок. Среди федеральных округов самые высокие темпы роста турпотока показали Дальневосточный, Северо-Кавказский и Уральский, а среди регионов по относительному приросту лидировали Тува, Амурская область и Карачаево-Черкесия.
За девять месяцев иностранцы совершили 4,2 миллиона поездок по России — на 17,5% больше, чем годом ранее. В сентябре число таких поездок составило 524,6 тысячи, увеличившись на 19,7%. Чаще всего зарубежные гости отправлялись в Москву, Санкт-Петербург, Московскую область, Татарстан и Приморский край — на эти регионы пришлось 73% всех иностранных туристов, а их доля в общем числе выросла до 5,9%.
Количество поездок по "Золотому кольцу" выросло на 6% и составило 19,3 миллиона — выше среднероссийского темпа. Основной прирост обеспечили Московская область и Москва, сформировавшая 51,3% общего объема: число размещенных здесь иностранных туристов увеличилось на 7,5% и составило 2,2 миллиона.
Средняя продолжительность поездок по маршруту превысила пять ночей. По "Серебряному ожерелью России" за девять месяцев побывало 10,1 миллиона человек, из которых 762,9 тысячи — иностранцы, причем более половины поездок (52,2%) пришлось на Санкт-Петербург.
 
БизнесТуризмРОССИЯМОСКВАКраснодарский крайСАНКТ-ПЕТЕРБУРГЦСР
 
 
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