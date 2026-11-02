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Чистый убыток "Распадской" по РСБУ за девять месяцев вырос в 3,4 раза - 02.11.2026, ПРАЙМ
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Чистый убыток "Распадской" по РСБУ за девять месяцев вырос в 3,4 раза
Чистый убыток "Распадской" по РСБУ за девять месяцев вырос в 3,4 раза - 02.11.2026, ПРАЙМ
Чистый убыток "Распадской" по РСБУ за девять месяцев вырос в 3,4 раза
Чистый убыток "Распадской" по РСБУ в январе-сентябре вырос примерно в 3,4 раза по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и составил 3,651 миллиарда... | 02.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-02T12:34+0300
2026-11-02T12:34+0300
бизнес
финансы
росстат
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Чистый убыток "Распадской" по РСБУ в январе-сентябре вырос примерно в 3,4 раза по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и составил 3,651 миллиарда рублей, следует из отчета компании. Выручка за минусом НДС и акцизов снизилась почти в 1,6 раза, до 7,787 миллиарда рублей. Себестоимость продаж сократилась на 5,1%, до 11,548 миллиарда рублей. Валовый убыток составил 3,761 миллиарда рублей, увеличившись в 36 раз с 104 миллионов рублей годом ранее. Убыток от продаж за девять месяцев выросли в 4,6 раза, до 4,723 миллиарда рублей. Убыток до налогообложения достиг 5,077 миллиарда рублей, что примерно в 4,1 раза выше, чем в январе-сентябре прошлого года. Долгосрочные обязательства компании по состоянию на 30 сентября выросли до 2,255 миллиарда рублей со 1,893 миллиарда на конец 2025 года. Краткосрочные обязательства в свою очередь увеличились до 9,109 миллиарда со 8,412 миллиарда рублей. По данным Росстата, доля организаций в секторе добычи угля, получивших убыток до налогообложения, в январе-августе 2026 года сократилась до 63,3% против 67% за аналогичный период прошлого года.
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бизнес, финансы, росстат
Бизнес, Финансы, Росстат
12:34 02.11.2026
 
Чистый убыток "Распадской" по РСБУ за девять месяцев вырос в 3,4 раза

Чистый убыток "Распадской" по РСБУ за девять месяцев вырос в 3,4 раза

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Чистый убыток "Распадской" по РСБУ в январе-сентябре вырос примерно в 3,4 раза по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и составил 3,651 миллиарда рублей, следует из отчета компании.
Выручка за минусом НДС и акцизов снизилась почти в 1,6 раза, до 7,787 миллиарда рублей. Себестоимость продаж сократилась на 5,1%, до 11,548 миллиарда рублей. Валовый убыток составил 3,761 миллиарда рублей, увеличившись в 36 раз с 104 миллионов рублей годом ранее.
Убыток от продаж за девять месяцев выросли в 4,6 раза, до 4,723 миллиарда рублей. Убыток до налогообложения достиг 5,077 миллиарда рублей, что примерно в 4,1 раза выше, чем в январе-сентябре прошлого года.
Долгосрочные обязательства компании по состоянию на 30 сентября выросли до 2,255 миллиарда рублей со 1,893 миллиарда на конец 2025 года. Краткосрочные обязательства в свою очередь увеличились до 9,109 миллиарда со 8,412 миллиарда рублей.
По данным Росстата, доля организаций в секторе добычи угля, получивших убыток до налогообложения, в январе-августе 2026 года сократилась до 63,3% против 67% за аналогичный период прошлого года.
 
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