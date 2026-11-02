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Украина недополучила 551 миллион долларов из-за снижения экспорта металлов

Украина недополучила 551 миллион долларов из-за снижения экспорта металлов - 02.11.2026, ПРАЙМ

Украина недополучила 551 миллион долларов из-за снижения экспорта металлов

Украина с января по сентябрь недополучила 551 миллион долларов из-за сокращения экспорта черных и цветных металлов, а также продукции из них, следует из... | 02.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-02T21:51+0300

2026-11-02T21:51+0300

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промышленность

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киев

владимир путин

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Украина с января по сентябрь недополучила 551 миллион долларов из-за сокращения экспорта черных и цветных металлов, а также продукции из них, следует из документов национального банка страны, которые изучило РИА Новости. Согласно данным нацбанка Украины, за девять месяцев этого года экспорт металлов и продукции из них в денежном выражении составил 2,868 миллиарда долларов. За аналогичный период 2025 года украинские экспортеры поставили за рубеж металлов и изделий из них на 3,419 миллиарда долларов. Таким образом, за год экспортная выручка Украины от продажи металлов сократилась на 551 миллион долларов. Глава офиса исполнительного директора украинской сталелитейной компании "Метинвест" Александр Водовиз заявил в конце сентября изданию Financial Times, что Украина осталась без сталелитейной промышленности. Как заявил ранее президент РФ Владимир Путин, после того, как киевские власти объявили о цели причинить ущерб российской экономике и стали наносить удары по судам с мирными грузами и НПЗ, Россия стала отвечать ударами по объектам двойного назначения, которые важны для украинской экономики. В результате Киев фактически лишился металлургической промышленности и доходов от некоторых других товаров, отметил Путин.

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промышленность, украина, киев, владимир путин, financial times, нпз