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Вторую реакторную установку запустили на строящемся ледоколе "Чукотка" - 02.11.2026, ПРАЙМ
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Вторую реакторную установку запустили на строящемся ледоколе "Чукотка"
Вторую реакторную установку запустили на строящемся ледоколе "Чукотка" - 02.11.2026, ПРАЙМ
Вторую реакторную установку запустили на строящемся ледоколе "Чукотка"
Реакторную установку левого борта запустили на строящемся универсальном атомном ледоколе "Чукотка" проекта 22220, сообщила пресс-служба Балтийского завода... | 02.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-02T15:42+0300
2026-11-02T15:43+0300
россия
балтийский завод
росатом
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874865598.jpg?1793623436
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноя – ПРАЙМ. Реакторную установку левого борта запустили на строящемся универсальном атомном ледоколе "Чукотка" проекта 22220, сообщила пресс-служба Балтийского завода Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). "Специалисты предприятия ОСК Балтийский завод совместно с представителями предприятия-разработчика и контрагентских организаций произвели физический пуск реакторной установки левого борта на строящемся атомном ледоколе проекта 22220 "Чукотка", - говорится в сообщении. Ранее заработал реактор правого борта. Оба реактора "РИТМ-200" успешно выведены на минимально контролируемый уровень мощности. Сообщается, что физический пуск прошел в штатном режиме и в строгом соответствии с требованиями безопасности. В настоящее время Балтийский завод приступил к комплексным испытаниям всей ядерной энергетической установки ледокола. Реакторы "РИТМ-200" разработаны и изготовлены в России. Тепловая мощность каждого реактора – 175 МВт. Они спроектированы для надежной работы в арктических условиях. Срок службы "РИТМ-200" составляет 40 лет, топливо перезагружается каждые 7 лет. "Чукотка" — пятое судно проекта 22220, строящееся на Балтийском заводе по заказу "Росатома". Сейчас на судне ведутся швартовные испытания, после чего оно выйдет на заводские ходовые испытания.
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40
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россия, балтийский завод, росатом
РОССИЯ, Балтийский завод, Росатом
15:42 02.11.2026 (обновлено: 15:43 02.11.2026)
 
Вторую реакторную установку запустили на строящемся ледоколе "Чукотка"

На строящемся атомном ледоколе "Чукотка" запустили реакторную установку левого борта

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноя – ПРАЙМ. Реакторную установку левого борта запустили на строящемся универсальном атомном ледоколе "Чукотка" проекта 22220, сообщила пресс-служба Балтийского завода Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).
"Специалисты предприятия ОСК Балтийский завод совместно с представителями предприятия-разработчика и контрагентских организаций произвели физический пуск реакторной установки левого борта на строящемся атомном ледоколе проекта 22220 "Чукотка", - говорится в сообщении.
Ранее заработал реактор правого борта. Оба реактора "РИТМ-200" успешно выведены на минимально контролируемый уровень мощности.
Сообщается, что физический пуск прошел в штатном режиме и в строгом соответствии с требованиями безопасности. В настоящее время Балтийский завод приступил к комплексным испытаниям всей ядерной энергетической установки ледокола.
Реакторы "РИТМ-200" разработаны и изготовлены в России. Тепловая мощность каждого реактора – 175 МВт. Они спроектированы для надежной работы в арктических условиях. Срок службы "РИТМ-200" составляет 40 лет, топливо перезагружается каждые 7 лет.
"Чукотка" — пятое судно проекта 22220, строящееся на Балтийском заводе по заказу "Росатома". Сейчас на судне ведутся швартовные испытания, после чего оно выйдет на заводские ходовые испытания.
 
РОССИЯБалтийский заводРосатом
 
 
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