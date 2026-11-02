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Вторую реакторную установку запустили на строящемся ледоколе "Чукотка"

Вторую реакторную установку запустили на строящемся ледоколе "Чукотка" - 02.11.2026, ПРАЙМ

Вторую реакторную установку запустили на строящемся ледоколе "Чукотка"

Реакторную установку левого борта запустили на строящемся универсальном атомном ледоколе "Чукотка" проекта 22220, сообщила пресс-служба Балтийского завода... | 02.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-02T15:42+0300

2026-11-02T15:42+0300

2026-11-02T15:43+0300

россия

балтийский завод

росатом

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноя – ПРАЙМ. Реакторную установку левого борта запустили на строящемся универсальном атомном ледоколе "Чукотка" проекта 22220, сообщила пресс-служба Балтийского завода Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). "Специалисты предприятия ОСК Балтийский завод совместно с представителями предприятия-разработчика и контрагентских организаций произвели физический пуск реакторной установки левого борта на строящемся атомном ледоколе проекта 22220 "Чукотка", - говорится в сообщении. Ранее заработал реактор правого борта. Оба реактора "РИТМ-200" успешно выведены на минимально контролируемый уровень мощности. Сообщается, что физический пуск прошел в штатном режиме и в строгом соответствии с требованиями безопасности. В настоящее время Балтийский завод приступил к комплексным испытаниям всей ядерной энергетической установки ледокола. Реакторы "РИТМ-200" разработаны и изготовлены в России. Тепловая мощность каждого реактора – 175 МВт. Они спроектированы для надежной работы в арктических условиях. Срок службы "РИТМ-200" составляет 40 лет, топливо перезагружается каждые 7 лет. "Чукотка" — пятое судно проекта 22220, строящееся на Балтийском заводе по заказу "Росатома". Сейчас на судне ведутся швартовные испытания, после чего оно выйдет на заводские ходовые испытания.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, балтийский завод, росатом