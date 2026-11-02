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В Узбекистан с начала года вернулись более 1,1 миллиона трудовых мигрантов

В Узбекистан с начала года вернулись более 1,1 миллиона трудовых мигрантов - 02.11.2026, ПРАЙМ

В Узбекистан с начала года вернулись более 1,1 миллиона трудовых мигрантов

Более 1,1 миллиона трудовых мигрантов вернулись в Узбекистан с начала текущего года, среди них специалисты, получившие опыт работы в России, сообщил... | 02.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-02T13:17+0300

2026-11-02T13:17+0300

2026-11-02T13:17+0300

россия

узбекистан

германия

великобритания

шавкат мирзиеев

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ТАШКЕНТ, 2 ноя – ПРАЙМ. Более 1,1 миллиона трудовых мигрантов вернулись в Узбекистан с начала текущего года, среди них специалисты, получившие опыт работы в России, сообщил пресс-секретарь узбекистанского президента Шерзод Асадов. По данным Асадова, в понедельник президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев проводит совещание по приоритетным задачам в сфере трудовой миграции. "С начала года из-за рубежа вернулось 1,116 миллиона человек. Среди них специалисты, получившие опыт работы в промышленности, строительстве, логистике, сфере услуг и сельском хозяйстве в Германии, Великобритании, Корее... и России", - написал Асадов в своем Telegram-канале, комментируя ход совещания. Президент Узбекистана отметил, что специалисты, работавшие на крупных промышленных предприятиях за рубежом и освоившие современные технологии и культуру труда, представляют собой прекрасную возможность для предприятий республики. "Руководители и главы отраслей должны предлагать им достойные рабочие места и использовать их знания и опыт", - цитирует Мирзиеева его пресс-секретарь. "С этой целью будет создана платформа, которая будет отражать место работы, профессию и стаж работы граждан, возвращающихся из-за рубежа, и будет интегрирована с системой, используемой руководителями и главами отраслей", - уточнил Асадов. Президент Узбекистана поставил задачу профильным ведомствам до конца года помочь 250 тысячам вернувшихся найти подходящую работу, а также обеспечить поддержку тем, кто хочет заняться своим бизнесом, добавил пресс-секретарь главы государства. ЦБ Узбекистана в обзоре по валютным операциям физических лиц за первую половину 2026 года сообщал, что число трудовых мигрантов из республики за рубежом выросло до 1,4 миллиона человек, в том числе в России – до 834,2 тысячи.

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россия, узбекистан, германия, великобритания, шавкат мирзиеев