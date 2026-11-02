https://1prime.ru/20261102/vengrija-874869148.html

В Венгрии прокомментировали сокращение расходов на АЭС "Пакш-2"

В Венгрии прокомментировали сокращение расходов на АЭС "Пакш-2" - 02.11.2026, ПРАЙМ

В Венгрии прокомментировали сокращение расходов на АЭС "Пакш-2"

Сокращение расходов на финансирование проекта АЭС "Пакш-2" не означает полного отказа от его реализации, заявил министр экономики и энергетики Венгрии Иштван... | 02.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-02T16:46+0300

2026-11-02T16:46+0300

2026-11-02T16:46+0300

венгрия

пакш-2

аэс "пакш"

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874869148.jpg?1793627210

БУДАПЕШТ, 2 ноя - ПРАЙМ. Сокращение расходов на финансирование проекта АЭС "Пакш-2" не означает полного отказа от его реализации, заявил министр экономики и энергетики Венгрии Иштван Капитань. Премьер Венгрии Петер Мадьяр в октябре представил в парламенте проект бюджета на 2027 год, из которого следует, что расходы на строительство АЭС были уменьшены на примерно 81 миллион евро и составили около 481 миллиарда евро. "Ничего из этого не следует. С "Пакш-2" дело обстоит так, что мы пересматриваем проект со всех точек зрения - энергобаланса, юридической, финансовой", - заявил Капитань в эфире Kossuth Radio в ответе на вопрос, означает ли сокращение финансирования отказ от проекта АЭС. При этом он добавил, что темпы реализации проекта "Пакш-2" опираются на весьма детальные расчеты, а в случае необходимости возможно задействовать и резервные средства. "Очень важно подчеркнуть, что нынешнее правительство является убежденным сторонником ядерной энергетики", - добавил Капитань. Министерство экономики и энергетики Венгрии 13 октября заявило РИА Новости, что юридическая, финансовая и техническая проверка проекта АЭС "Пакш-2" завершится не ранее конца 2026 года, только после этого может быть принято решение о его дальнейшей судьбе. Сейчас на единственной в Венгрии АЭС "Пакш", состоящей из четырех энергоблоков с реакторами ВВЭР-440, вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" с реакторами ВВЭР-1200 эта доля, как ожидается, удвоится.

венгрия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

венгрия, пакш-2, аэс "пакш"