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В Венгрии прокомментировали сокращение расходов на АЭС "Пакш-2"
В Венгрии прокомментировали сокращение расходов на АЭС "Пакш-2" - 02.11.2026, ПРАЙМ
В Венгрии прокомментировали сокращение расходов на АЭС "Пакш-2"
Сокращение расходов на финансирование проекта АЭС "Пакш-2" не означает полного отказа от его реализации, заявил министр экономики и энергетики Венгрии Иштван... | 02.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-02T16:46+0300
2026-11-02T16:46+0300
2026-11-02T16:46+0300
венгрия
пакш-2
аэс "пакш"
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БУДАПЕШТ, 2 ноя - ПРАЙМ. Сокращение расходов на финансирование проекта АЭС "Пакш-2" не означает полного отказа от его реализации, заявил министр экономики и энергетики Венгрии Иштван Капитань.
Премьер Венгрии Петер Мадьяр в октябре представил в парламенте проект бюджета на 2027 год, из которого следует, что расходы на строительство АЭС были уменьшены на примерно 81 миллион евро и составили около 481 миллиарда евро.
"Ничего из этого не следует. С "Пакш-2" дело обстоит так, что мы пересматриваем проект со всех точек зрения - энергобаланса, юридической, финансовой", - заявил Капитань в эфире Kossuth Radio в ответе на вопрос, означает ли сокращение финансирования отказ от проекта АЭС.
При этом он добавил, что темпы реализации проекта "Пакш-2" опираются на весьма детальные расчеты, а в случае необходимости возможно задействовать и резервные средства.
"Очень важно подчеркнуть, что нынешнее правительство является убежденным сторонником ядерной энергетики", - добавил Капитань.
Министерство экономики и энергетики Венгрии 13 октября заявило РИА Новости, что юридическая, финансовая и техническая проверка проекта АЭС "Пакш-2" завершится не ранее конца 2026 года, только после этого может быть принято решение о его дальнейшей судьбе.
Сейчас на единственной в Венгрии АЭС "Пакш", состоящей из четырех энергоблоков с реакторами ВВЭР-440, вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" с реакторами ВВЭР-1200 эта доля, как ожидается, удвоится.
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венгрия, пакш-2, аэс "пакш"
ВЕНГРИЯ, Пакш-2, АЭС "Пакш"
В Венгрии прокомментировали сокращение расходов на АЭС "Пакш-2"
Капитань: сокращение расходов на АЭС "Пакш-2" не означает полного отказа от проекта
БУДАПЕШТ, 2 ноя - ПРАЙМ. Сокращение расходов на финансирование проекта АЭС "Пакш-2" не означает полного отказа от его реализации, заявил министр экономики и энергетики Венгрии Иштван Капитань.
Премьер Венгрии Петер Мадьяр в октябре представил в парламенте проект бюджета на 2027 год, из которого следует, что расходы на строительство АЭС были уменьшены на примерно 81 миллион евро и составили около 481 миллиарда евро.
"Ничего из этого не следует. С "Пакш-2" дело обстоит так, что мы пересматриваем проект со всех точек зрения - энергобаланса, юридической, финансовой", - заявил Капитань в эфире Kossuth Radio в ответе на вопрос, означает ли сокращение финансирования отказ от проекта АЭС.
При этом он добавил, что темпы реализации проекта "Пакш-2" опираются на весьма детальные расчеты, а в случае необходимости возможно задействовать и резервные средства.
"Очень важно подчеркнуть, что нынешнее правительство является убежденным сторонником ядерной энергетики", - добавил Капитань.
Министерство экономики и энергетики Венгрии 13 октября заявило РИА Новости, что юридическая, финансовая и техническая проверка проекта АЭС "Пакш-2" завершится не ранее конца 2026 года, только после этого может быть принято решение о его дальнейшей судьбе.
Сейчас на единственной в Венгрии АЭС "Пакш", состоящей из четырех энергоблоков с реакторами ВВЭР-440, вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" с реакторами ВВЭР-1200 эта доля, как ожидается, удвоится.