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Ветераны СВО за девять месяцев открыли более 950 предприятий МСП

Ветераны СВО за девять месяцев открыли более 950 предприятий МСП - 02.11.2026, ПРАЙМ

Ветераны СВО за девять месяцев открыли более 950 предприятий МСП

Ветераны СВО за январь-сентябрь 2026 года открыли более 950 предприятий малого и среднего бизнеса, что в три раза больше, чем за весь 2025 год, сообщает... | 02.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-02T17:38+0300

2026-11-02T17:38+0300

2026-11-02T17:38+0300

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Ветераны СВО за январь-сентябрь 2026 года открыли более 950 предприятий малого и среднего бизнеса, что в три раза больше, чем за весь 2025 год, сообщает Минэкономразвития РФ. "За девять месяцев 2026 года ветераны СВО открыли в России более 950 малых и средних предприятий. Это в три раза больше, чем за весь прошлый год. Такой рост стал возможен благодаря разносторонней поддержке Минэкономразвития", - говорится в пресс-релизе. Меры поддержки в большинстве регионов реализуются через сеть центров "Мой бизнес". Минэкономразвития совместно с рабочей группой разработало методические рекомендации для создания единого стандарта. Документ определяет основные меры по вовлечению участников СВО в предпринимательство и информирует о помощи со стороны других ведомств. "Участникам СВО, которые либо уже ведут бизнес и являются субъектами МСП, либо только хотят начать свое дело, за девять месяцев оказали более 7,3 тысячи мер поддержки — это в два с лишним раза больше, чем за прошлый год", - отметила замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова. Согласно статистике, донастройка мер поддержки для бойцов и членов их семей проходит успешно. "Ветераны быстрее адаптируются к мирной жизни, восстанавливают экономическую самостоятельность и включаются в гражданские социальные и деловые связи. В результате — создают устойчивые предприятия, которые способствуют экономическому развитию региона", - добавила замминистра. Ведомство перечислило налоговые льготы, которые действуют для ветеранов в регионах: пониженные ставки по упрощенной системе налогообложения (УСН), освобождение от транспортного налога, а для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей предусмотрены "налоговые каникулы". Кроме того, участники СВО могут получить льготные микрозаймы и гарантии на особых условиях. Так, по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика" такой микрозайм можно оформить онлайн. "За три квартала 2026 года ветераны получили онлайн-займы на общую сумму 500 миллионов рублей", - говорится в релизе. В региональных центрах "Мой бизнес" также открыты специальные обучающие программы. Дистанционному обучению уделяется особое внимание, что позволяет маломобильным ветеранам комфортно готовиться к запуску своего дела, подчеркнули в министерстве.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, мсп