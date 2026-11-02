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ЦБ рассказал, как изменились ставки по вкладам в десяти крупнейших банках
ЦБ рассказал, как изменились ставки по вкладам в десяти крупнейших банках - 02.11.2026, ПРАЙМ
ЦБ рассказал, как изменились ставки по вкладам в десяти крупнейших банках
Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков в России, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам третьей декады октября выросла | 02.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-02T19:16+0300
2026-11-02T19:16+0300
2026-11-02T19:16+0300
банки
финансы
банк россии
вклады
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков в России, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам третьей декады октября выросла на 0,03 процентного пункта, до 13,09% годовых, следует из материалов Банка России. В сентябре показатель впервые с весны превысил отметку в 13%. А рекордно высокая средняя ставка по вкладам за всю историю измерений была зафиксирована во второй декаде декабря 2024 года - 22,28%; рекордно низкая - в первой декаде октября 2020 года (4,33%). Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для рынка. ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта. В список банков, по которым проводится наблюдение, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, "Почта банк", "Московский кредитный банк", Т-Банк, ПСБ и Совкомбанк.
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банки, финансы, банк россии, вклады
Банки, Финансы, Банк России, Вклады
ЦБ рассказал, как изменились ставки по вкладам в десяти крупнейших банках
ЦБ: средняя максимальная ставка по вкладам в десяти крупнейших банках выросла до 13,09%
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков в России, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам третьей декады октября выросла на 0,03 процентного пункта, до 13,09% годовых, следует из материалов Банка России.
В сентябре показатель впервые с весны превысил отметку в 13%. А рекордно высокая средняя ставка по вкладам за всю историю измерений была зафиксирована во второй декаде декабря 2024 года - 22,28%; рекордно низкая - в первой декаде октября 2020 года (4,33%).
Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для рынка. ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта.
В список банков, по которым проводится наблюдение, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, "Почта банк", "Московский кредитный банк", Т-Банк, ПСБ и Совкомбанк.