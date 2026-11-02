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"Вкусвилл" провел расследование после отравления младенца курицей - 02.11.2026, ПРАЙМ
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"Вкусвилл" провел расследование после отравления младенца курицей
"Вкусвилл" провел расследование после отравления младенца курицей - 02.11.2026, ПРАЙМ
"Вкусвилл" провел расследование после отравления младенца курицей
"Вкусвилл" провел служебное расследование после информации об отравлении младенца курицей из торговой сети, ранее в ходе проверок этой продукции не выявил... | 02.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-02T19:51+0300
2026-11-02T19:51+0300
бизнес
общество
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. "Вкусвилл" провел служебное расследование после информации об отравлении младенца курицей из торговой сети, ранее в ходе проверок этой продукции не выявил отклонений, сообщил РИА Новости ритейлер. В понедельник Telegram-канал Baza сообщил, что у девятимесячного малыша после обеда курицей из "Вкусвилла" обнаружили кишечную инфекцию. "В ответ на новость о кишечной инфекции у ребенка мы хотим прояснить ситуацию от лица компании. Мы внимательно изучили обращение покупательницы и провели тщательное служебное расследование… Совместно с производителем (ОАО "Смолевичи Бройлер", Республика Беларусь) мы изучили все обстоятельства", - прокомментировал ритейлер. "Вкусвилл" ранее уже проводил лабораторные проверки этой продукции и не выявил отклонений. Компания инициировала новые исследования, а также приняла решение провести дополнительный аудит площадки производителя в ближайшее время. При этом ритейлер отметил, что указанный продукт является сырым полуфабрикатом, предназначенным для обязательной термической обработки. "Бактерии рода Campylobacter являются естественной микрофлорой птицы и полностью погибают при соблюдении правил кулинарной обработки (при достижении температуры не менее +74 °С)", - пояснили в пресс-службе. Кроме того, по словам компании, продукт не относится к специализированному детскому питанию - на упаковке нет маркировки, разрешающей использовать продукт в рационе детей до 3 лет. "Вкусвилл" подчеркнул, что продукция проходит строгий ветеринарно-санитарный контроль у производителя - это подтвердили лабораторные исследования партий сырья, из которых производилась продукция. "Вместе с тем мы не можем остаться в стороне в этой ситуации и находимся на связи с покупательницей. Мы уже предложили возмещение стоимости товара и медицинских расходов, а также подарочную корзину как жест поддержки от компании. И остаемся открыты к диалогу и обсуждению других вариантов поддержки семьи в данной ситуации", - заключил ритейлер.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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40
192
40
бизнес, общество
Бизнес, Общество
19:51 02.11.2026
 
"Вкусвилл" провел расследование после отравления младенца курицей

"Вкусвилл" провел расследование после отравления младенца курицей

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. "Вкусвилл" провел служебное расследование после информации об отравлении младенца курицей из торговой сети, ранее в ходе проверок этой продукции не выявил отклонений, сообщил РИА Новости ритейлер.
В понедельник Telegram-канал Baza сообщил, что у девятимесячного малыша после обеда курицей из "Вкусвилла" обнаружили кишечную инфекцию.
"В ответ на новость о кишечной инфекции у ребенка мы хотим прояснить ситуацию от лица компании. Мы внимательно изучили обращение покупательницы и провели тщательное служебное расследование… Совместно с производителем (ОАО "Смолевичи Бройлер", Республика Беларусь) мы изучили все обстоятельства", - прокомментировал ритейлер.
"Вкусвилл" ранее уже проводил лабораторные проверки этой продукции и не выявил отклонений. Компания инициировала новые исследования, а также приняла решение провести дополнительный аудит площадки производителя в ближайшее время.
При этом ритейлер отметил, что указанный продукт является сырым полуфабрикатом, предназначенным для обязательной термической обработки.
"Бактерии рода Campylobacter являются естественной микрофлорой птицы и полностью погибают при соблюдении правил кулинарной обработки (при достижении температуры не менее +74 °С)", - пояснили в пресс-службе.
Кроме того, по словам компании, продукт не относится к специализированному детскому питанию - на упаковке нет маркировки, разрешающей использовать продукт в рационе детей до 3 лет.
"Вкусвилл" подчеркнул, что продукция проходит строгий ветеринарно-санитарный контроль у производителя - это подтвердили лабораторные исследования партий сырья, из которых производилась продукция.
"Вместе с тем мы не можем остаться в стороне в этой ситуации и находимся на связи с покупательницей. Мы уже предложили возмещение стоимости товара и медицинских расходов, а также подарочную корзину как жест поддержки от компании. И остаемся открыты к диалогу и обсуждению других вариантов поддержки семьи в данной ситуации", - заключил ритейлер.
 
БизнесОбщество
 
 
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