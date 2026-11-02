Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Сербии задержали владельца одного из крупнейших банков - 02.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261102/vladelets-874869699.html
В Сербии задержали владельца одного из крупнейших банков
В Сербии задержали владельца одного из крупнейших банков - 02.11.2026, ПРАЙМ
В Сербии задержали владельца одного из крупнейших банков
Владелец сербского банка Alta bankа Давор Мацура задержан по подозрению в незаконном обогащении на 380 миллионов евро, сообщила прокуратура Сербии по делам... | 02.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-02T17:02+0300
2026-11-02T21:40+0300
финансы
банки
сербия
александр вучич
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874869699.jpg?1793644817
БЕЛГРАД, 2 ноя – ПРАЙМ. Владелец сербского банка Alta bankа Давор Мацура задержан по подозрению в незаконном обогащении на 380 миллионов евро, сообщила прокуратура Сербии по делам оргпреступности (JTOK). Народный банк Сербии в ночь на 31 октября принял решение об отзыве лицензии у одного из крупнейших в стране Alta banka, который считается близким к руководству Сербской прогрессивной партии (СПП) и окружению экс-президента Александра Вучича. Ранее в понедельник местные СМИ сообщали, что Мацура был задержан после 30 часов обыска в помещениях банка. "По указанию JTOK... сегодня задержаны три человека: ответственное лицо Alta banka Д.М., директор отделения хранилища и управления наличностью банка Г.М. и сотрудник хранилища И.П... подозревается, что Д.М. незаконно вынес наличных денег на сумму около 45 миллиардов динаров (около 380 миллионов евро - ред.)", - говорится в сообщении ведомства. Мацура считался близким к руководству СПП, свою карьеру начал в 2008 году с открытия обменного пункта валюты под названием Alta. В последнее время, по данным сербских СМИ, активы владельца банка росли, включили розничные торговые сети, ювелирные магазины и предприятия строительного сектора.
сербия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, сербия, александр вучич
Финансы, Банки, СЕРБИЯ, Александр Вучич
17:02 02.11.2026 (обновлено: 21:40 02.11.2026)
 
В Сербии задержали владельца одного из крупнейших банков

Владельца сербского банка Alta bank Мацура задержали по подозрению в незаконном обогащении

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
БЕЛГРАД, 2 ноя – ПРАЙМ. Владелец сербского банка Alta bankа Давор Мацура задержан по подозрению в незаконном обогащении на 380 миллионов евро, сообщила прокуратура Сербии по делам оргпреступности (JTOK).
Народный банк Сербии в ночь на 31 октября принял решение об отзыве лицензии у одного из крупнейших в стране Alta banka, который считается близким к руководству Сербской прогрессивной партии (СПП) и окружению экс-президента Александра Вучича. Ранее в понедельник местные СМИ сообщали, что Мацура был задержан после 30 часов обыска в помещениях банка.
"По указанию JTOK... сегодня задержаны три человека: ответственное лицо Alta banka Д.М., директор отделения хранилища и управления наличностью банка Г.М. и сотрудник хранилища И.П... подозревается, что Д.М. незаконно вынес наличных денег на сумму около 45 миллиардов динаров (около 380 миллионов евро - ред.)", - говорится в сообщении ведомства.
Мацура считался близким к руководству СПП, свою карьеру начал в 2008 году с открытия обменного пункта валюты под названием Alta. В последнее время, по данным сербских СМИ, активы владельца банка росли, включили розничные торговые сети, ювелирные магазины и предприятия строительного сектора.
 
ФинансыБанкиСЕРБИЯАлександр Вучич
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала