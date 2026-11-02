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В Сербии задержали владельца одного из крупнейших банков
В Сербии задержали владельца одного из крупнейших банков - 02.11.2026, ПРАЙМ
В Сербии задержали владельца одного из крупнейших банков
Владелец сербского банка Alta bankа Давор Мацура задержан по подозрению в незаконном обогащении на 380 миллионов евро, сообщила прокуратура Сербии по делам... | 02.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-02T17:02+0300
2026-11-02T17:02+0300
2026-11-02T21:40+0300
финансы
банки
сербия
александр вучич
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БЕЛГРАД, 2 ноя – ПРАЙМ. Владелец сербского банка Alta bankа Давор Мацура задержан по подозрению в незаконном обогащении на 380 миллионов евро, сообщила прокуратура Сербии по делам оргпреступности (JTOK). Народный банк Сербии в ночь на 31 октября принял решение об отзыве лицензии у одного из крупнейших в стране Alta banka, который считается близким к руководству Сербской прогрессивной партии (СПП) и окружению экс-президента Александра Вучича. Ранее в понедельник местные СМИ сообщали, что Мацура был задержан после 30 часов обыска в помещениях банка. "По указанию JTOK... сегодня задержаны три человека: ответственное лицо Alta banka Д.М., директор отделения хранилища и управления наличностью банка Г.М. и сотрудник хранилища И.П... подозревается, что Д.М. незаконно вынес наличных денег на сумму около 45 миллиардов динаров (около 380 миллионов евро - ред.)", - говорится в сообщении ведомства. Мацура считался близким к руководству СПП, свою карьеру начал в 2008 году с открытия обменного пункта валюты под названием Alta. В последнее время, по данным сербских СМИ, активы владельца банка росли, включили розничные торговые сети, ювелирные магазины и предприятия строительного сектора.
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финансы, банки, сербия, александр вучич
Финансы, Банки, СЕРБИЯ, Александр Вучич
В Сербии задержали владельца одного из крупнейших банков
Владельца сербского банка Alta bank Мацура задержали по подозрению в незаконном обогащении
БЕЛГРАД, 2 ноя – ПРАЙМ. Владелец сербского банка Alta bankа Давор Мацура задержан по подозрению в незаконном обогащении на 380 миллионов евро, сообщила прокуратура Сербии по делам оргпреступности (JTOK).
Народный банк Сербии в ночь на 31 октября принял решение об отзыве лицензии у одного из крупнейших в стране Alta banka, который считается близким к руководству Сербской прогрессивной партии (СПП) и окружению экс-президента Александра Вучича. Ранее в понедельник местные СМИ сообщали, что Мацура был задержан после 30 часов обыска в помещениях банка.
"По указанию JTOK... сегодня задержаны три человека: ответственное лицо Alta banka Д.М., директор отделения хранилища и управления наличностью банка Г.М. и сотрудник хранилища И.П... подозревается, что Д.М. незаконно вынес наличных денег на сумму около 45 миллиардов динаров (около 380 миллионов евро - ред.)", - говорится в сообщении ведомства.
Мацура считался близким к руководству СПП, свою карьеру начал в 2008 году с открытия обменного пункта валюты под названием Alta. В последнее время, по данным сербских СМИ, активы владельца банка росли, включили розничные торговые сети, ювелирные магазины и предприятия строительного сектора.