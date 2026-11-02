https://1prime.ru/20261102/volgograd-874842218.html

В аэропорту Волгограда сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

В аэропорту Волгограда сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов - 02.11.2026, ПРАЙМ

В аэропорту Волгограда сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Волгограда, сообщила Росавиация. | 02.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-02T02:36+0300

2026-11-02T02:36+0300

2026-11-02T02:36+0300

бизнес

волгоград

росавиация

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Волгограда, сообщила Росавиация. "Аэропорт Волгограда. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении. ‍‍Отмечается, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.

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бизнес, волгоград, росавиация