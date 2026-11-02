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Volkswagen приостановил разработку электрической версии машины Golf

Volkswagen приостановил разработку электрической версии машины Golf - 02.11.2026, ПРАЙМ

Volkswagen приостановил разработку электрической версии машины Golf

Немецкий автомобильный концерн Volkswagen был вынужден приостановить работы над созданием полностью электрической версии своей популярной модели автомобиля Golf | 02.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-02T13:26+0300

2026-11-02T13:26+0300

2026-11-02T13:29+0300

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БЕРЛИН, 2 ноя - ПРАЙМ. Немецкий автомобильный концерн Volkswagen был вынужден приостановить работы над созданием полностью электрической версии своей популярной модели автомобиля Golf в своей штаб-квартире в Вольфсбурге из-за экономии, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на служебную записку гендиректора массовых брендов концерна Томаса Шефера. "Volkswagen приостанавливает разработку полностью электрической версии модели Golf в своей штаб-квартире в Вольфсбурге. Это решение стало следствием масштабных мер сокращения расходов, затронувших один из ключевых перспективных продуктов автопроизводителя, который в настоящее время переживает непростые времена", - говорится в материале. По словам Шефера, автоконцерн сейчас просто не может позволить себе расходы на продолжение работ над электрической версией Golf. А решение приостановить работы подчеркивает серьезное финансовое давление, с которым столкнулся Volkswagen, сообщает Рейтер. При этом производственный совет Volkswagen заявил, что приостановка разработки электрической версии модели Golf не приведет к задержке ее выхода на рынок. По словам производственного совета, концерн наверстает упущенное время, говорится в сообщении агентства. "Тем не менее, заморозка расходов на подготовительные работы по проекту ID. Golf — это еще один тревожный сигнал, свидетельствующий о крайне напряженном финансовом положении концерна", - приводит Рейтер заявление производственного совета автомобильного концерна. Ранее отчетность концерна показала, что убыток после налогообложения Volkswagen Group в третьем квартале вырос в 5,4 раза в годовом выражении - до 5,822 миллиарда евро. Операционный убыток по итогам квартала увеличился в четыре с половиной раза и составил 5,86 миллиарда евро. Квартальная выручка сократилась на 6,3% в годовом выражении - до 75,277 миллиарда евро. Концерн Volkswagen уже длительное время переживает серьезные производственные проблемы, включая высокие затраты, избыточные мощности, растущую конкуренцию со стороны призводителей из Китая и повышенные американские импортные пошлины. Поэтому автопроизводитель планирует масштабную реструктуризацию своей деятельности, включая закрытие четырех заводов в Германии. В числе прочего Volkswagen планирует сократить к концу десятилетия до 100 тысяч рабочих мест на своих заводах по всему миру или уменьшить количество выпускаемых моделей. Volkswagen - немецкий автомобильный концерн, штаб-квартира которого находится в городе Вольфсбурге. Один из ведущих мировых и крупнейших европейских автопроизводителей.

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бизнес, технологии, китай, германия, volkswagen