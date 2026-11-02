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В Ростовской области передали более 80 единиц техники ВСУ
В Ростовской области передали более 80 единиц техники ВСУ - 02.11.2026, ПРАЙМ
В Ростовской области передали более 80 единиц техники ВСУ
Более 80 единиц техники передано подразделениям, которые выполняют боевые задачи на сложных участках линии боевого соприкосновения, в мероприятии принял участие | 02.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-02T14:26+0300
2026-11-02T14:26+0300
2026-11-02T14:26+0300
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Более 80 единиц техники передано подразделениям, которые выполняют боевые задачи на сложных участках линии боевого соприкосновения, в мероприятии принял участие глава Минпромторга России Антон Алиханов в ходе рабочей поездки в Ростовскую область, сообщили в ведомстве.
Отмечается, что передача партии технических средств и оборудования была организована совместно с Народным фронтом.
"Общий объем переданной техники составил более 80 единиц – автомобили, внедорожники, багги, снегоболотоходы и электромотоциклы", - говорится в сообщении.
В Минпромторге добавили, что подобная техника критически необходима для обеспечения тактической мобильности подразделений, перевозки личного состава, доставки грузов и эвакуации раненых в условиях бездорожья. Часть автомобилей УАЗ оснащена противоосколочной защитой. Дополнительно в составе груза переданы 130 приборов ночного видения, 325 радиостанций, защитные жилеты, спальные мешки и другое снаряжение.
Всего за период с 2023 по 2025 год было безвозмездно передано около 7200 машин разного класса и назначения суммарно на 12,4 миллиарда рублей. В этом году планируется поставить еще более 1650 автомобилей и спецтехники от российских автопроизводителей на 3,4 миллиарда рублей. Практически вся техника имеет ряд существенных доработок, обеспечивающих максимальную надежность и функциональность в самых тяжелых условиях эксплуатации.
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бизнес, россия, промышленность, ростовская область, антон алиханов, минпромторг, уаз
Бизнес, РОССИЯ, Промышленность, Ростовская область, Антон Алиханов, Минпромторг, УАЗ
В Ростовской области передали более 80 единиц техники ВСУ
Глава Минпромторга Алиханов принял участие в передаче более 80 единиц техники ВСУ
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Более 80 единиц техники передано подразделениям, которые выполняют боевые задачи на сложных участках линии боевого соприкосновения, в мероприятии принял участие глава Минпромторга России Антон Алиханов в ходе рабочей поездки в Ростовскую область, сообщили в ведомстве.
Отмечается, что передача партии технических средств и оборудования была организована совместно с Народным фронтом.
"Общий объем переданной техники составил более 80 единиц – автомобили, внедорожники, багги, снегоболотоходы и электромотоциклы", - говорится в сообщении.
В Минпромторге добавили, что подобная техника критически необходима для обеспечения тактической мобильности подразделений, перевозки личного состава, доставки грузов и эвакуации раненых в условиях бездорожья. Часть автомобилей УАЗ оснащена противоосколочной защитой. Дополнительно в составе груза переданы 130 приборов ночного видения, 325 радиостанций, защитные жилеты, спальные мешки и другое снаряжение.
Всего за период с 2023 по 2025 год было безвозмездно передано около 7200 машин разного класса и назначения суммарно на 12,4 миллиарда рублей. В этом году планируется поставить еще более 1650 автомобилей и спецтехники от российских автопроизводителей на 3,4 миллиарда рублей. Практически вся техника имеет ряд существенных доработок, обеспечивающих максимальную надежность и функциональность в самых тяжелых условиях эксплуатации.