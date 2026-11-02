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В Ростовской области передали более 80 единиц техники ВСУ

В Ростовской области передали более 80 единиц техники ВСУ - 02.11.2026, ПРАЙМ

В Ростовской области передали более 80 единиц техники ВСУ

Более 80 единиц техники передано подразделениям, которые выполняют боевые задачи на сложных участках линии боевого соприкосновения, в мероприятии принял участие | 02.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-02T14:26+0300

2026-11-02T14:26+0300

2026-11-02T14:26+0300

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Более 80 единиц техники передано подразделениям, которые выполняют боевые задачи на сложных участках линии боевого соприкосновения, в мероприятии принял участие глава Минпромторга России Антон Алиханов в ходе рабочей поездки в Ростовскую область, сообщили в ведомстве. Отмечается, что передача партии технических средств и оборудования была организована совместно с Народным фронтом. "Общий объем переданной техники составил более 80 единиц – автомобили, внедорожники, багги, снегоболотоходы и электромотоциклы", - говорится в сообщении. В Минпромторге добавили, что подобная техника критически необходима для обеспечения тактической мобильности подразделений, перевозки личного состава, доставки грузов и эвакуации раненых в условиях бездорожья. Часть автомобилей УАЗ оснащена противоосколочной защитой. Дополнительно в составе груза переданы 130 приборов ночного видения, 325 радиостанций, защитные жилеты, спальные мешки и другое снаряжение. Всего за период с 2023 по 2025 год было безвозмездно передано около 7200 машин разного класса и назначения суммарно на 12,4 миллиарда рублей. В этом году планируется поставить еще более 1650 автомобилей и спецтехники от российских автопроизводителей на 3,4 миллиарда рублей. Практически вся техника имеет ряд существенных доработок, обеспечивающих максимальную надежность и функциональность в самых тяжелых условиях эксплуатации.

ростовская область

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бизнес, россия, промышленность, ростовская область, антон алиханов, минпромторг, уаз