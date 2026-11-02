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SpaceX ведет переговоры о покупке оператора Boost Mobile, пишет WP

SpaceX ведет переговоры о покупке оператора Boost Mobile, пишет WP - 02.11.2026, ПРАЙМ

SpaceX ведет переговоры о покупке оператора Boost Mobile, пишет WP

Компания SpaceX бизнесмена Илона Маска ведет переговоры о покупке мобильного оператора Boost Mobile или получении доступа к его сети с целью выйти на... | 02.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-02T14:27+0300

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Компания SpaceX бизнесмена Илона Маска ведет переговоры о покупке мобильного оператора Boost Mobile или получении доступа к его сети с целью выйти на американский рынок мобильной беспроводной связи, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на анонимные источники, знакомые с ходом переговоров. "SpaceX ведет переговоры о покупке компании Boost Mobile или использовании ее сети, что потенциально открывает Маску лазейку на рынок беспроводной связи стоимостью 235 миллиардов долларов", - пишет газета. В октябре агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники сообщало, что SpaceX рассчитывает получить доступ как минимум к 80 тысячам вышек сотовой связи в США и уже ведет соответствующие переговоры с ключевыми игроками рынка, готовясь стать четвертым общенациональным мобильным оператором страны Ранее Маск обращался к ведущим американским телекоммуникационных компаниям - Verizon, T-Mobile и AT&T - с просьбой предоставить SpaceX доступ к их сетям для запуска собственного мобильного сервиса, однако все три оператора отказали, уточняет The Washington Post. Возможность того, что SpaceX сможет заключить соглашение для работы мобильной сети, обеспокоила крупнейших операторов связи и вызвала опасения, что Маск может "угрожать" их отрасли, передает газета. По словам источников, последние месяцы компания начала обсуждать альтернативный вариант с Echo Star, владельцем Boost Mobile - мобильного оператора, ориентированного на клиентов с низкими доходами. Отмечается, что Маск лично встречался с председателем компании Чарли Эргеном. Это может привести либо к покупке Boost Mobile компанией SpaceX, либо к получению SpaceX доступа к ее сети, которую Boost арендует у AT&T и T-Mobile US, добавили источники газеты. Однако для фактического запуска предлагаемого сервиса, возможно, потребуется согласие самих операторов, сообщили источники, уточняет издание. Спутниковый сигнал SpaceX пока недостаточно мощный для полноценной связи внутри помещений и в густонаселенных городах. По словам аналитиков спутниковой отрасли, доступ к традиционным вышкам Boost позволил бы компании предоставлять мобильную связь через наземную инфраструктуру, параллельно развивая спутниковую сеть. SpaceX - американская компания, производитель космической техники. Основана Маском в 2002 году. В феврале была объединена с другой компанией Маска, xAI.

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