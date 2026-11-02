https://1prime.ru/20261102/zajavlenija-874863148.html

Bloomberg: ЕС не избавился от газа РФ и не может согреть европейцев

Bloomberg: ЕС не избавился от газа РФ и не может согреть европейцев - 02.11.2026, ПРАЙМ

Bloomberg: ЕС не избавился от газа РФ и не может согреть европейцев

Заявления Еврокомиссии об успешном избавлении Европы от зависимости от российских энергоресурсов все больше напоминают политическую риторику, оторванную от... | 02.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-02T14:51+0300

2026-11-02T14:51+0300

2026-11-02T15:15+0300

газ

европа

ближний восток

украина

ес

the wall street journal

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874863148.jpg?1793621700

БРЮССЕЛЬ, 2 ноя - ПРАЙМ. Заявления Еврокомиссии об успешном избавлении Европы от зависимости от российских энергоресурсов все больше напоминают политическую риторику, оторванную от повседневной экономической реальности: ЕС продолжает закупать российский газ, сталкивается с ростом цен и катастрофическим сокращением запасов топлива, а миллионы европейцев не могут позволить себе нормально отапливать жилье, следует из анализа РИА Новости заявлений европейских чиновников, документов регуляторов и публикаций СМИ. Разрыв энергетических связей с Россией в целом завершен, заявил 31 октября еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис в интервью Bloomberg, назвав диверсификацию поставок и развитие возобновляемой энергетики якобы "важными факторами устойчивости европейской экономики". Однако за пределами брюссельского европейского квартала, где расположены основные институты ЕС, результаты этой политики выглядят значительно менее оптимистично и однозначно. Пока чиновники Еврокомиссии говорят о якобы достигнутой независимости, европейские предприятия и домохозяйства продолжают сталкиваться с высокой стоимостью энергии, а сам Евросоюз сохраняет существенные закупки российского топлива. По данным европейского энергетического регулятора ACER, российский газ по-прежнему обеспечивает около 12% потребностей ЕС. Российский СПГ продолжает поступать во Францию, Испанию, Бельгию и Нидерланды, а трубопроводный газ в Венгрию, Словакию и Грецию. При этом, как признает ACER, газ может перепродаваться внутри единого европейского рынка, поэтому страна первоначального ввоза не обязательно является конечным потребителем. Газ может также поступать в Европу и через перепродажу третьими странами. Более того, согласно опубликованным в октябре данным аналитической компании Kpler, за январь-сентябрь европейские покупатели заплатили около 7,88 миллиарда евро за СПГ российского проекта "Ямал". Поставки достигли 12,18 миллиона тонн, увеличившись на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Таким образом, политическая декларация о практически завершенном энергетическом разрыве с Россией соседствует с продолжающимися закупками российских энергоресурсов на миллиарды евро. Так, импорт странами Евросоюза СПГ из России в январе-сентябре вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 16,5 миллиарда кубометров, свидетельствуют данные аналитической компании Bruegel, которые изучило РИА Новости. При этом замещение российского газа не избавило Европу от зависимости от внешних поставщиков, о чем постоянно говорят чиновники Еврокомиссии. Напротив, по данным ACER, американский СПГ обеспечивает уже около 30% общего газоснабжения Евросоюза, а европейские потребители остаются уязвимыми перед колебаниями мировых цен и международными конфликтами. В конце октября европейские газовые котировки достигли максимальных значений с декабря 2022 года. По данным S&P Global, 28 октября стоимость газа на европейском рынке достигла 100,27 евро за мегаватт/час. В опубликованном 27 октября докладе ACER оценило дополнительные расходы европейских покупателей газа из-за нарушений поставок, связанных с конфликтом на Ближнем Востоке, в 18-33 миллиарда евро. Одновременно Евросоюз вступает в отопительный сезон с пониженными запасами газа. К началу ноября европейские подземные хранилища были заполнены менее чем на 75%, в Германии примерно на 61%, а в Бельгии и Нидерландах около 66%. Особенно заметен разрыв между официальными заявлениями об энергетической устойчивости и положением европейских потребителей. В конце сентября еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен признал, что более 50 миллионов европейцев не смогут должным образом отапливать свои дома этой зимой. Он предупредил, что дальнейшее повышение цен может привести к еще более тяжелым последствиям для домохозяйств. По сути, пока Еврокомиссия представляет сокращение зависимости от российского газа как личный исторический успех, десятки миллионов жителей Евросоюза сталкиваются с энергетической бедностью, а промышленность вынуждена приспосабливаться к высокой стоимости энергоресурсов. Еще в сентябре Европейская счетная палата поставила под сомнение официальную оценку результатов программы REPowerEU, поставившей целью отказ от российских энергоресурсов. Аудиторы указали, что снижение потребления российского газа объяснялось не только и, возможно, не столько действиями Еврокомиссии, а относительно теплыми зимами, а также вынужденным сокращением спроса со стороны населения и предприятий из-за высоких цен. Это обстоятельство ставит под вопрос сам подход к оценке успехов европейской энергетической стратегии: сокращение потребления топлива вследствие его недоступности для части граждан и предприятий трудно рассматривать как безусловное достижение экономической политики. Несмотря на сохраняющиеся проблемы, Еврокомиссия продолжает придерживаться курса на окончательный запрет российских энергоресурсов. Еврокомиссар Дан Йоргенсен 29 октября вновь подтвердил намерение прекратить закупки российского газа, хотя одновременно признал перспективу сохранения высоких цен на энергию. Между тем участники энергетического рынка уже некоторое время, напротив, допускают, что Брюсселю придется пересматривать сроки ограничений. Как сообщало S&P Global, трейдеры СПГ сомневаются в возможности полного прекращения российских поставок с января 2027 года на фоне перебоев в поставках с Ближнего Востока и усиления конкуренции за доступные объемы топлива. Вопрос о возвращении российского газа возник и в американских предложениях по урегулированию конфликта на Украине. По информации The Wall Street Journal от 2 ноября, Вашингтон выступает за возобновление поставок российского трубопроводного газа в Европу через Украину при американском посредничестве. Европейские правительства пока публично не поддерживали такую перспективу. В результате складывается ситуация, когда официальная политическая риторика все меньше соответствует сложности экономических процессов. Признание проблем и возможных просчетов энергетической стратегии потребовало бы от руководства ЕС пересмотра решений, которые на протяжении нескольких лет представлялись европейским гражданам как безусловно правильные и успешные. Такой подход создает впечатление, что сохранение политической последовательности и защита ранее принятых решений приобретают для брюссельского руководства значение, поскольку чиновникам требуется любой ценой сохранить влияние на европейской политической арене.

европа

ближний восток

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, европа, ближний восток, украина, ес, the wall street journal