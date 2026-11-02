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Запасы дизельного топлива упали до самых низких показателей за 35 лет - 02.11.2026, ПРАЙМ
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Запасы дизельного топлива упали до самых низких показателей за 35 лет
Запасы дизельного топлива упали до самых низких показателей за 35 лет - 02.11.2026, ПРАЙМ
Запасы дизельного топлива упали до самых низких показателей за 35 лет
Запасы дизельного топлива на отдельных рынках упали до самых низких показателей за 35 лет, сообщил в понедельник на открытии международной нефтегазовой выставки | 02.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-02T12:40+0300
2026-11-02T12:40+0300
ормузский пролив
абу-даби
оаэ
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874855164.jpg?1793612439
ДОХА, 2 ноя - ПРАЙМ. Запасы дизельного топлива на отдельных рынках упали до самых низких показателей за 35 лет, сообщил в понедельник на открытии международной нефтегазовой выставки и конференции (ADIPEC) в Абу-Даби министр промышленности и передовых технологий ОАЭ Султан аль-Джабер. "В этом году мир заплатил высокую цену за неготовность к чрезвычайным ситуациям. С момента нарушения судоходства в Ормузском проливе из мировых запасов было изъято около одного миллиарда баррелей нефти, а запасы дизельного топлива на некоторых рынках упали до самых низких сезонных показателей за последние 35 лет", - сказал он. При этом аль-Джабер обратил внимание, что на других рынках наблюдается дефицит поставок природного газа в объеме 600 миллиардов кубических футов. По его словам, ситуация в Ормузском проливе показала, что места расположения стратегических хранилищ топлива должны быть расположены близко к потребителям.
ормузский пролив
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ормузский пролив, абу-даби, оаэ
Ормузский пролив, Абу-Даби, ОАЭ
12:40 02.11.2026
 
Запасы дизельного топлива упали до самых низких показателей за 35 лет

Запасы дизельного топлива на отдельных рынках упали до самых низких показателей за 35 лет

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ДОХА, 2 ноя - ПРАЙМ. Запасы дизельного топлива на отдельных рынках упали до самых низких показателей за 35 лет, сообщил в понедельник на открытии международной нефтегазовой выставки и конференции (ADIPEC) в Абу-Даби министр промышленности и передовых технологий ОАЭ Султан аль-Джабер.
"В этом году мир заплатил высокую цену за неготовность к чрезвычайным ситуациям. С момента нарушения судоходства в Ормузском проливе из мировых запасов было изъято около одного миллиарда баррелей нефти, а запасы дизельного топлива на некоторых рынках упали до самых низких сезонных показателей за последние 35 лет", - сказал он.
При этом аль-Джабер обратил внимание, что на других рынках наблюдается дефицит поставок природного газа в объеме 600 миллиардов кубических футов.
По его словам, ситуация в Ормузском проливе показала, что места расположения стратегических хранилищ топлива должны быть расположены близко к потребителям.
 
Ормузский проливАбу-ДабиОАЭ
 
 
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