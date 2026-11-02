https://1prime.ru/20261102/zaveschanie-874750669.html

Юрист назвала пять оснований для оспаривания завещания

Юрист назвала пять оснований для оспаривания завещания - 02.11.2026, ПРАЙМ

Юрист назвала пять оснований для оспаривания завещания

Даже безупречно составленное завещание может быть оспорено и признано недействительным. Как рассказала агентству "Прайм" ассоциированный партнер адвокатского... | 02.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-02T02:02+0300

2026-11-02T02:02+0300

2026-11-02T02:02+0300

общество

завещание

эксклюзив

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МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Даже безупречно составленное завещание может быть оспорено и признано недействительным. Как рассказала агентству "Прайм" ассоциированный партнер адвокатского бюро "Теза" Надежда Адвахова, существует пять главных оснований, по которым суд вправе отменить последнюю волю наследодателя.Первое основание — наследодатель в момент составления завещания не понимал значения своих действий и не мог ими руководить. Сам по себе факт тяжелой болезни и приема сильнодействующих препаратов еще не доказывает неспособность осознавать происходящее. Ключевым доказательством в таких спорах становится заключение судебной экспертизы о психическом состоянии завещателя, и подменить его ничем нельзя."Второе основание — нарушение правил составления и удостоверения завещания. Так, документ признают недействительным, если при его подписании или удостоверении присутствовал выгодоприобретатель, его супруг, дети или родители, - говорит Адвахова. - В одном из дел нотариус попросил наследника выйти, но затем позвал обратно, чтобы тот помог завещательнице поставить подпись. Суд подчеркнул: присутствие выгодоприобретателя — самостоятельное и достаточное основание для недействительности".Третье основание — отсутствие свидетелей там, где они обязательны. Без нотариуса завещание можно удостоверить в исключительных обстоятельствах: в больнице, в плавании, в экспедиции, у военнослужащих, в местах лишения свободы. Например, в стационаре документ удостоверяет главный врач или дежурный врач, но подписывать его пациент должен и в присутствии свидетеля. В одном из дел суд признал недействительным завещание, написанное в больнице сиделкой, а врач момент подписания не видел.Четвертое основание, отмечает юрист, — недостойный наследник. Гражданин не получит наследство ни по закону, ни по завещанию, если умышленно и незаконно действовал против умершего, других наследников или исполнения завещания ради получения имущества или увеличения своей доли. В одном из дел мужчина убил мать, был освобожден от уголовной ответственности из-за психического расстройства, но суд все равно признал его недостойным наследником. Аналогично суд подходит к случаям, когда наследник принудил завещателя изменить или отменить завещание.Наконец пятое основание — право на обязательную долю. Даже безукоризненное завещание не гарантирует наследнику все имущество: несовершеннолетние или нетрудоспособные дети, нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы получают не менее половины доли, которая причиталась бы им по закону. Обязательная доля сначала удовлетворяется из незавещанного имущества, а при его недостаточности — из завещанной части. Так, если квартира завещана другу, а у умершего осталась нетрудоспособная дочь, друг получит лишь половину квартиры.Жизненные обстоятельства разнообразны и могут повлиять на исход спора самым неожиданным образом. "Поэтому при составлении завещания важно не просто удостоверить его у нотариуса, а предварительно обратиться к специалисту. Анализ конкретной ситуации позволит безопасно и надежно распределить имущество между наследниками, чтобы они избежали судебных тяжб", - заключает Надежда Адвахова.

https://1prime.ru/20260204/yurist-867127637.html

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общество , завещание, эксклюзив