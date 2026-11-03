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АдГ планирует встречу по "Северному потоку" с участием США и России
АдГ планирует встречу по "Северному потоку" с участием США и России - 03.11.2026, ПРАЙМ
АдГ планирует встречу по "Северному потоку" с участием США и России
Партия "Альтернатива для Германии" готовит трехсторонний саммит с участием представителей России и США по вопросам энергетики и экономики, пишет ИноСМИ со... | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T12:42+0300
2026-11-03T12:42+0300
2026-11-03T12:42+0300
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МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Партия "Альтернатива для Германии" готовит трехсторонний саммит с участием представителей России и США по вопросам энергетики и экономики, пишет ИноСМИ со ссылкой на Handelsblatt.Как сообщил в Берлине заместитель председателя фракции АдГ Маркус Фронмайер, встреча должна состояться весной 2027 года, предположительно в Абу-Даби. В центре внимания — возобновление эксплуатации газопроводов "Северный поток", а также новые партнерства в экономике и энергетике."Для нас важнейшей задачей в обеспечении энергетического суверенитета Германии является возобновление эксплуатации „Северного потока“ как одного из его компонентов", — сказал Фронмайер.Он добавил, что планируется обсудить и будущий контроль над газопроводами — вплоть до "варианта организации немецко-американской операционной компании".По словам Фронмайера, партия хочет, чтобы состав участников был как можно более высокопоставленным. Представитель Кремля Кирилл Дмитриев, который от имени Владимира Путина ведет переговоры с США, уже объявил о проведении в 2027 году совместного экономического форума с участием России, США и Германии. "Мы готовы сотрудничать с теми, кто хочет работать с нами", — приводило его слова издание.Как отмечает Handelsblatt, рассуждения АдГ приходятся на период, когда сам Вашингтон ведет переговоры о новых газовых сделках с Москвой: администрация Трампа выступает за возобновление поставок российского газа в Европу через Украину, а посланники Джаред Кушнер и Стив Уиткофф продвигали эти планы в сентябре. Одновременно АдГ демонстративно поддержала внешнеполитический курс Трампа, заявив в программном документе о понимании стремления Вашингтона обеспечить "глобальное господство в Западном полушарии". Отдельно партия намерена подтолкнуть Киев к переговорам.
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газ, сша, кирилл дмитриев, адг, handelsblatt, нато, владимир путин, джаред кушнер, германия, берлин
Газ, США, Кирилл Дмитриев, АдГ, Handelsblatt, НАТО, Владимир Путин, Джаред Кушнер, ГЕРМАНИЯ, Берлин
АдГ планирует встречу по "Северному потоку" с участием США и России
СМИ: "АдГ" готовит трехсторонний саммит с Россией и США по вопросам энергетики и экономики