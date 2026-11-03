https://1prime.ru/20261103/aei-874904672.html

Морская логистика России становится более вариативной, заявили в АЭИ

Морская логистика России становится более вариативной, заявили в АЭИ - 03.11.2026, ПРАЙМ

Морская логистика России становится более вариативной, заявили в АЭИ

Морская логистика России становится более вариативной, увеличивается значение дальневосточных портов, через которые идут поставки из Китая и других стран Азии,... | 03.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-03T16:36+0300

2026-11-03T16:36+0300

2026-11-03T16:36+0300

бизнес

россия

китай

азия

дальний восток

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МОСКВА, 3 ноя – ПРАЙМ. Морская логистика России становится более вариативной, увеличивается значение дальневосточных портов, через которые идут поставки из Китая и других стран Азии, заявила РИА Новости вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров (АЭИ) Ирина Заседатель. "Морская логистика становится более вариативной. Увеличивается значение дальневосточных портов, через которые проходят поставки из Китая и других стран Азии. За 2025 год грузооборот портов Дальневосточного бассейна достиг 252,1 миллиона тонн, увеличившись на 6,6%. В первом квартале 2026 года рост грузооборота в Дальневосточном бассейне составил 10,6% год к году", - сказала она в кулуарах форума АЭИ "Международный день торговли - 2026". Однако увеличение грузопотока, по ее словам, создает дополнительную нагрузку на железнодорожные подходы к портам и терминальные мощности. "В отдельных случаях возникают сложности с получением места на судне, обработкой контейнеров и своевременной подачей железнодорожных составов. Поэтому перевозчикам приходится заранее резервировать места на судах и терминалах, планировать отправки с временным запасом и использовать альтернативные порты", - заметила собеседница агентства. В 2026 году дополнительным фактором, добавила она, стала ситуация в Азово-Черноморском бассейне. Сложности с перевалкой грузов, особенно зерна, привели к перераспределению экспортных потоков. Часть поставок пришлось перенаправить на балтийское направление, Дальний Восток и каспийские маршруты, уточнила Заседатель. Для организации таких перевозок пришлось оперативно перераспределять железнодорожные мощности и расширять применение льготных тарифов. "Этот пример показывает, что сегодня логистические компании должны иметь не один основной маршрут, а несколько заранее проработанных вариантов. При возникновении ограничений на конкретном участке груз можно перенаправить через другой порт или транспортный коридор. Однако такая замена не всегда равноценна: альтернативный маршрут может быть длиннее, дороже и требовать дополнительной перевалки", - подчеркнула вице-президент АЭИ.

китай

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бизнес, россия, китай, азия, дальний восток