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Акции Shopify упали на 15% после выхода отчета

Акции Shopify упали на 15% после выхода отчета - 03.11.2026, ПРАЙМ

Акции Shopify упали на 15% после выхода отчета

Акции канадской технологической компании Shopify на предварительных торгах в США падают в цене на 15% после публикации финансовой отчетности, следует из данных... | 03.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-03T16:00+0300

2026-11-03T16:00+0300

2026-11-03T16:01+0300

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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Акции канадской технологической компании Shopify на предварительных торгах в США падают в цене на 15% после публикации финансовой отчетности, следует из данных торгов. По итогам торгов понедельника цена акций Shopify снизилась на 0,81% - до 156,22 доллара за ценную бумагу. А по состоянию на 15.40 мск бумаги дешевеют на 14,86% - до 133 долларов. Квартальная чистая прибыль компании выросла в 1,8 раза в годовом выражении, до 462 миллионов долларов, разводненная прибыль на акцию - до 0,36 доллара с 0,2 доллара годом ранее. Выручка в отчетном периоде увеличилась на 31,6% - до 3,742 миллиарда долларов при прогнозе 3,75 миллиарда. Показатель выручки всех продавцов на площадке вырос на 29% - до 119,145 миллиарда доллара, однако оказался ниже ожиданий аналитиков. Компания прогнозирует, что по итогам текущего квартала рост выручки в годовом выражении составит 30-33%. Shopify - коммерческая платформа для онлайн- и розничных магазинов, была основана в Канаде в 2006 году.

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рынок, сша, канада