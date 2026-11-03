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Акции Shopify упали на 15% после выхода отчета - 03.11.2026, ПРАЙМ
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Акции Shopify упали на 15% после выхода отчета
Акции Shopify упали на 15% после выхода отчета - 03.11.2026, ПРАЙМ
Акции Shopify упали на 15% после выхода отчета
Акции канадской технологической компании Shopify на предварительных торгах в США падают в цене на 15% после публикации финансовой отчетности, следует из данных... | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T16:00+0300
2026-11-03T16:01+0300
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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Акции канадской технологической компании Shopify на предварительных торгах в США падают в цене на 15% после публикации финансовой отчетности, следует из данных торгов. По итогам торгов понедельника цена акций Shopify снизилась на 0,81% - до 156,22 доллара за ценную бумагу. А по состоянию на 15.40 мск бумаги дешевеют на 14,86% - до 133 долларов. Квартальная чистая прибыль компании выросла в 1,8 раза в годовом выражении, до 462 миллионов долларов, разводненная прибыль на акцию - до 0,36 доллара с 0,2 доллара годом ранее. Выручка в отчетном периоде увеличилась на 31,6% - до 3,742 миллиарда долларов при прогнозе 3,75 миллиарда. Показатель выручки всех продавцов на площадке вырос на 29% - до 119,145 миллиарда доллара, однако оказался ниже ожиданий аналитиков. Компания прогнозирует, что по итогам текущего квартала рост выручки в годовом выражении составит 30-33%. Shopify - коммерческая платформа для онлайн- и розничных магазинов, была основана в Канаде в 2006 году.
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Рынок, США, КАНАДА
16:00 03.11.2026 (обновлено: 16:01 03.11.2026)
 
Акции Shopify упали на 15% после выхода отчета

Акции канадской технологической компании Shopify падают в цене на 15% после выхода отчета

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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Акции канадской технологической компании Shopify на предварительных торгах в США падают в цене на 15% после публикации финансовой отчетности, следует из данных торгов.
По итогам торгов понедельника цена акций Shopify снизилась на 0,81% - до 156,22 доллара за ценную бумагу. А по состоянию на 15.40 мск бумаги дешевеют на 14,86% - до 133 долларов.
Квартальная чистая прибыль компании выросла в 1,8 раза в годовом выражении, до 462 миллионов долларов, разводненная прибыль на акцию - до 0,36 доллара с 0,2 доллара годом ранее. Выручка в отчетном периоде увеличилась на 31,6% - до 3,742 миллиарда долларов при прогнозе 3,75 миллиарда.
Показатель выручки всех продавцов на площадке вырос на 29% - до 119,145 миллиарда доллара, однако оказался ниже ожиданий аналитиков.
Компания прогнозирует, что по итогам текущего квартала рост выручки в годовом выражении составит 30-33%.
Shopify - коммерческая платформа для онлайн- и розничных магазинов, была основана в Канаде в 2006 году.
 
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