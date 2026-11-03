https://1prime.ru/20261103/aktsii-874909609.html

Инициатива у продавцов: аналитик оценил возможность роста индекса Мосбиржи

Инициатива у продавцов: аналитик оценил возможность роста индекса Мосбиржи - 03.11.2026, ПРАЙМ

Инициатива у продавцов: аналитик оценил возможность роста индекса Мосбиржи

Российский рынок акций завершил торги вторника снижением, не сумев вернуться к 2500 пунктам, следует из данных торгов. | 03.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-03T19:31+0300

2026-11-03T19:31+0300

2026-11-03T19:31+0300

экономика

рынок

мосбиржа

акции

россия

торги

https://img.cdn1prime.ru/img/07e9/0b/13/864725159_0:213:3263:2048_1920x0_80_0_0_da721df61275848011ababb6952c2a4d.jpg

МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций завершил торги вторника снижением, не сумев вернуться к 2500 пунктам, следует из данных торгов. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов уменьшился на 0,55% - до 2441,99 пункта, индекс РТС - на 1,4%, до 941,94 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 0,17%, до 924,34 пункта. Январский фьючерс нефти марки Brent на 19.11 мск дешевел на 1,56% - до 103,14 доллара за баррель. Индекс Мосбиржи сегодня предпринял попытку вернуться к 2500 пунктов, но в течение дня инициативу взяли в руки продавцы, комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". Продолжается работа по организации встречи Дональда Трампа, Владимира Путина и Си Цзиньпина на саммите АТЭС, рассказал он. "Сегодня также стало известно, что трехсторонние переговоры России, США и Украины состоятся 10–11 ноября в Абу-Даби. Об этом сообщил спецпосланник президента США Стив Уиткофф, позднее информацию подтвердил Кремль. Российскую делегацию возглавит Владимир Мединский", - указал Владимир Чернов из Freedom Global. Лидеры роста и падения В лидерах роста - акции "Позитива" (+5,18%), "Московского кредитного банка" (+3,09%), "Озона" (+2,88%), "Аэрофлота" (+1,72%), "Фосагро" (+1,65%). "Бумаги "Русала" (-2,16%) продолжают дешеветь на фоне снижения цен на промышленные металлы. Дополнительное давление оказывает неопределенность относительно перспектив мирового спроса на алюминий", - рассказал Чернов. Также в лидерах снижения - акции ВК (−7,45%), "Ростелкома" (−3,81%), "Совкомфлота" (−3,43%), "Ренессанса" (−3,08%), Прогнозы На завтрашней торговой сессии Чернов ожидает движения индекса Мосбиржи в диапазоне 2400–2480 пунктов. "Завтрашние торги на Мосбирже пройдут как дополнительная сессия выходного дня, которая будет считаться частью торгов следующего рабочего дня. Если 4 ноября пройдет спокойно, бенчмарк может вернуться к росту и нацелиться на 2500 пунктов", - заключил Смирнов.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, мосбиржа, акции, россия, торги