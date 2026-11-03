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Инициатива у продавцов: аналитик оценил возможность роста индекса Мосбиржи
Инициатива у продавцов: аналитик оценил возможность роста индекса Мосбиржи - 03.11.2026, ПРАЙМ
Инициатива у продавцов: аналитик оценил возможность роста индекса Мосбиржи
Российский рынок акций завершил торги вторника снижением, не сумев вернуться к 2500 пунктам, следует из данных торгов. | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T19:31+0300
2026-11-03T19:31+0300
2026-11-03T19:31+0300
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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций завершил торги вторника снижением, не сумев вернуться к 2500 пунктам, следует из данных торгов. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов уменьшился на 0,55% - до 2441,99 пункта, индекс РТС - на 1,4%, до 941,94 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 0,17%, до 924,34 пункта. Январский фьючерс нефти марки Brent на 19.11 мск дешевел на 1,56% - до 103,14 доллара за баррель. Индекс Мосбиржи сегодня предпринял попытку вернуться к 2500 пунктов, но в течение дня инициативу взяли в руки продавцы, комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". Продолжается работа по организации встречи Дональда Трампа, Владимира Путина и Си Цзиньпина на саммите АТЭС, рассказал он. "Сегодня также стало известно, что трехсторонние переговоры России, США и Украины состоятся 10–11 ноября в Абу-Даби. Об этом сообщил спецпосланник президента США Стив Уиткофф, позднее информацию подтвердил Кремль. Российскую делегацию возглавит Владимир Мединский", - указал Владимир Чернов из Freedom Global. Лидеры роста и падения В лидерах роста - акции "Позитива" (+5,18%), "Московского кредитного банка" (+3,09%), "Озона" (+2,88%), "Аэрофлота" (+1,72%), "Фосагро" (+1,65%). "Бумаги "Русала" (-2,16%) продолжают дешеветь на фоне снижения цен на промышленные металлы. Дополнительное давление оказывает неопределенность относительно перспектив мирового спроса на алюминий", - рассказал Чернов. Также в лидерах снижения - акции ВК (−7,45%), "Ростелкома" (−3,81%), "Совкомфлота" (−3,43%), "Ренессанса" (−3,08%), Прогнозы На завтрашней торговой сессии Чернов ожидает движения индекса Мосбиржи в диапазоне 2400–2480 пунктов. "Завтрашние торги на Мосбирже пройдут как дополнительная сессия выходного дня, которая будет считаться частью торгов следующего рабочего дня. Если 4 ноября пройдет спокойно, бенчмарк может вернуться к росту и нацелиться на 2500 пунктов", - заключил Смирнов.
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рынок, мосбиржа, акции, россия, торги
Экономика, Рынок, Мосбиржа, Акции, РОССИЯ, Торги
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций завершил торги вторника снижением, не сумев вернуться к 2500 пунктам, следует из данных торгов.
Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов уменьшился на 0,55% - до 2441,99 пункта, индекс РТС - на 1,4%, до 941,94 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 0,17%, до 924,34 пункта.
Январский фьючерс нефти марки Brent на 19.11 мск дешевел на 1,56% - до 103,14 доллара за баррель.
Индекс Мосбиржи сегодня предпринял попытку вернуться к 2500 пунктов, но в течение дня инициативу взяли в руки продавцы, комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций".
Продолжается работа по организации встречи Дональда Трампа, Владимира Путина и Си Цзиньпина на саммите АТЭС, рассказал он.
"Сегодня также стало известно, что трехсторонние переговоры России, США и Украины состоятся 10–11 ноября в Абу-Даби. Об этом сообщил спецпосланник президента США Стив Уиткофф, позднее информацию подтвердил Кремль. Российскую делегацию возглавит Владимир Мединский", - указал Владимир Чернов из Freedom Global.
В лидерах роста - акции "Позитива" (+5,18%), "Московского кредитного банка" (+3,09%), "Озона" (+2,88%), "Аэрофлота" (+1,72%), "Фосагро" (+1,65%).
"Бумаги "Русала" (-2,16%) продолжают дешеветь на фоне снижения цен на промышленные металлы. Дополнительное давление оказывает неопределенность относительно перспектив мирового спроса на алюминий", - рассказал Чернов.
Также в лидерах снижения - акции ВК (−7,45%), "Ростелкома" (−3,81%), "Совкомфлота" (−3,43%), "Ренессанса" (−3,08%),
На завтрашней торговой сессии Чернов ожидает движения индекса Мосбиржи в диапазоне 2400–2480 пунктов.
"Завтрашние торги на Мосбирже пройдут как дополнительная сессия выходного дня, которая будет считаться частью торгов следующего рабочего дня. Если 4 ноября пройдет спокойно, бенчмарк может вернуться к росту и нацелиться на 2500 пунктов", - заключил Смирнов.