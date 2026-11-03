https://1prime.ru/20261103/aviareysy-874913339.html

Сообщения о бомбе получили семь авиарейсов в Европе

Сообщения о бомбе получили семь авиарейсов в Европе - 03.11.2026, ПРАЙМ

Сообщения о бомбе получили семь авиарейсов в Европе

Семь авиарейсов в Европе получали сообщения о якобы находящихся на борту взрывных устройствах во вторник, все оказались ложными, передает агентство Рейтер. | 03.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-03T22:25+0300

2026-11-03T22:25+0300

2026-11-03T22:25+0300

европа

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874913339.jpg?1793733905

МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Семь авиарейсов в Европе получали сообщения о якобы находящихся на борту взрывных устройствах во вторник, все оказались ложными, передает агентство Рейтер. "По меньшей мере семь рейсов в Европе получали угрозы о бомбе во вторник, что вызвало перебои в аэропортах, хотя никаких устройств не обнаружили", - пишет агентство. Ранее газета Il Messaggero сообщала, что два сигнала о возможном минировании поступили во вторник в аэропорту "Фьюмичино" в Риме с интервалом чуть более часа. Радиостанция RMF24 сообщала, что аэропорты Варшавы за день приняли два самолета с сообщениями о взрывчатке на борту. Болгарская газета "24 часа" сообщила, что борт, следовавший из итальянского Бергамо, экстренно сел в болгарской столице Софии. Испанская газета Vanguardia писала, что в аэропорту Мурсии был введен в действие протокол после сообщения об угрозе взрыва на борту Ryanair, прибывшего из британского Манчестера.

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

европа