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Сообщения о бомбе получили семь авиарейсов в Европе
Сообщения о бомбе получили семь авиарейсов в Европе - 03.11.2026, ПРАЙМ
Сообщения о бомбе получили семь авиарейсов в Европе
Семь авиарейсов в Европе получали сообщения о якобы находящихся на борту взрывных устройствах во вторник, все оказались ложными, передает агентство Рейтер. | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T22:25+0300
2026-11-03T22:25+0300
2026-11-03T22:25+0300
европа
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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Семь авиарейсов в Европе получали сообщения о якобы находящихся на борту взрывных устройствах во вторник, все оказались ложными, передает агентство Рейтер. "По меньшей мере семь рейсов в Европе получали угрозы о бомбе во вторник, что вызвало перебои в аэропортах, хотя никаких устройств не обнаружили", - пишет агентство. Ранее газета Il Messaggero сообщала, что два сигнала о возможном минировании поступили во вторник в аэропорту "Фьюмичино" в Риме с интервалом чуть более часа. Радиостанция RMF24 сообщала, что аэропорты Варшавы за день приняли два самолета с сообщениями о взрывчатке на борту. Болгарская газета "24 часа" сообщила, что борт, следовавший из итальянского Бергамо, экстренно сел в болгарской столице Софии. Испанская газета Vanguardia писала, что в аэропорту Мурсии был введен в действие протокол после сообщения об угрозе взрыва на борту Ryanair, прибывшего из британского Манчестера.
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европа
Сообщения о бомбе получили семь авиарейсов в Европе
Reuters: семь авиарейсов в Европе получили сообщения о взрывных устройствах во вторник
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Семь авиарейсов в Европе получали сообщения о якобы находящихся на борту взрывных устройствах во вторник, все оказались ложными, передает агентство Рейтер.
"По меньшей мере семь рейсов в Европе получали угрозы о бомбе во вторник, что вызвало перебои в аэропортах, хотя никаких устройств не обнаружили", - пишет агентство.
Ранее газета Il Messaggero сообщала, что два сигнала о возможном минировании поступили во вторник в аэропорту "Фьюмичино" в Риме с интервалом чуть более часа. Радиостанция RMF24 сообщала, что аэропорты Варшавы за день приняли два самолета с сообщениями о взрывчатке на борту. Болгарская газета "24 часа" сообщила, что борт, следовавший из итальянского Бергамо, экстренно сел в болгарской столице Софии. Испанская газета Vanguardia писала, что в аэропорту Мурсии был введен в действие протокол после сообщения об угрозе взрыва на борту Ryanair, прибывшего из британского Манчестера.