https://1prime.ru/20261103/aviavlasti-874881323.html
СМИ: авиавласти обсуждают упрощение процедуры возврата средств за билеты
СМИ: авиавласти обсуждают упрощение процедуры возврата средств за билеты - 03.11.2026, ПРАЙМ
СМИ: авиавласти обсуждают упрощение процедуры возврата средств за билеты
Авиавласти в РФ обсуждают упрощение процедуры возврата средств за билеты при отмене регулярных рейсов, пишет газета "Известия". | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T01:13+0300
2026-11-03T01:13+0300
2026-11-03T01:13+0300
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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Авиавласти в РФ обсуждают упрощение процедуры возврата средств за билеты при отмене регулярных рейсов, пишет газета "Известия".
"От депутатского корпуса поступило предложение проработать единый электронный порядок возврата средств за авиабилеты. Минтранс прорабатывает данный вопрос с участниками рынка перевозок для представления консолидированной позиции", - сказали в Минтрансе изданию.
Как отмечается в публикации, в авиакомпаниях считают, что существенных проблем с электронным возвратом билетов у пассажиров нет.
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бизнес, россия
СМИ: авиавласти обсуждают упрощение процедуры возврата средств за билеты
"Известия": авиавласти обсуждают упрощение процедуры возврата средств за билеты
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Авиавласти в РФ обсуждают упрощение процедуры возврата средств за билеты при отмене регулярных рейсов, пишет газета "Известия".
"От депутатского корпуса поступило предложение проработать единый электронный порядок возврата средств за авиабилеты. Минтранс прорабатывает данный вопрос с участниками рынка перевозок для представления консолидированной позиции", - сказали в Минтрансе изданию.
Как отмечается в публикации, в авиакомпаниях считают, что существенных проблем с электронным возвратом билетов у пассажиров нет.