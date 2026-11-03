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"Автодом" планирует запустить производство на бывшем заводе Mercedes-Benz

"Автодом" планирует запустить производство на бывшем заводе Mercedes-Benz - 03.11.2026, ПРАЙМ

"Автодом" планирует запустить производство на бывшем заводе Mercedes-Benz

ГК "Автодом" планирует в первом квартале 2027 года запустить на бывшем заводе концерна Mercedes-Benz в Подмосковье производство автомобилей с новым партнером,... | 03.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-03T11:04+0300

2026-11-03T11:04+0300

2026-11-03T11:04+0300

бизнес

россия

промышленность

московская область

подмосковье

"автодом"

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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. ГК "Автодом" планирует в первом квартале 2027 года запустить на бывшем заводе концерна Mercedes-Benz в Подмосковье производство автомобилей с новым партнером, сообщили РИА Новости в российской компании со ссылкой на ее гендиректора Андрея Ольховского. Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz в апреле 2023 года продал свои активы в России, в числе которых завод в Подмосковье, официальный дистрибьютор и дочерняя лизинговая компания, автомобильному дилеру "Автодом". "Площадка готовится под запуск с новым партнером в I квартале 2027 года. Все оборудование Мерседес Бенц цело и упаковано согласно техническим рекомендациям. Безусловно, завод будет выпускать автомобили", - процитировали в "Автодоме" слова Ольховского. Рынок продаж автомобилей, добавил глава "Автодома", находится в стадии стабилизации марок и моделей и, скорее всего, финализация на следующие 4-5 лет произойдет в 2027 году. "После этого смена моделей будет нецелесообразна, так как необходимо будет окупать инвестиции в запуск сборочных производств и весь фокус автопроизводителей сместится на локализацию компонентов. И уже там будет борьба за объемы выпуска и себестоимость", - продолжил Ольховский. Он отметил, что вся информация о запуске завода будет транслироваться по мере ее поступления. "Нельзя сказать, что завод остановлен, но сейчас он и не работает на свою проектную мощность", - сказал Ольховский.

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бизнес, россия, промышленность, московская область, подмосковье, "автодом"