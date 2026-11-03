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Около 700 автомобилей ожидают проезда по Крымскому мосту

Около 700 автомобилей ожидают проезда по Крымскому мосту - 03.11.2026, ПРАЙМ

Около 700 автомобилей ожидают проезда по Крымскому мосту

Около 700 автомобилей ожидают проезда по Крымскому мосту, сообщил информационный центр о ситуации на транспортном переходе. | 03.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-03T18:10+0300

2026-11-03T18:10+0300

2026-11-03T18:10+0300

бизнес

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - ПРАЙМ. Около 700 автомобилей ожидают проезда по Крымскому мосту, сообщил информационный центр о ситуации на транспортном переходе. Движение на Крымском мосту перекрывалось в ночь на вторник, транспортный переход оставался перекрытым более 8 часов. Возобновилось движение около 9.00. Причины остановки движения не назывались. "В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 390 транспортных средств. Время ожидания более часа. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 290 транспортных средств. Время ожидания около часа", - говорится в сообщении о ситуации на 17.00. Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые регионы. Перед въездом на мост с двух сторон в целях безопасности установлены посты досмотра.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, тамань, керчь, крым