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Около 700 автомобилей ожидают проезда по Крымскому мосту - 03.11.2026, ПРАЙМ
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Около 700 автомобилей ожидают проезда по Крымскому мосту
Около 700 автомобилей ожидают проезда по Крымскому мосту - 03.11.2026, ПРАЙМ
Около 700 автомобилей ожидают проезда по Крымскому мосту
Около 700 автомобилей ожидают проезда по Крымскому мосту, сообщил информационный центр о ситуации на транспортном переходе. | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T18:10+0300
2026-11-03T18:10+0300
бизнес
тамань
керчь
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - ПРАЙМ. Около 700 автомобилей ожидают проезда по Крымскому мосту, сообщил информационный центр о ситуации на транспортном переходе. Движение на Крымском мосту перекрывалось в ночь на вторник, транспортный переход оставался перекрытым более 8 часов. Возобновилось движение около 9.00. Причины остановки движения не назывались. "В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 390 транспортных средств. Время ожидания более часа. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 290 транспортных средств. Время ожидания около часа", - говорится в сообщении о ситуации на 17.00. Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые регионы. Перед въездом на мост с двух сторон в целях безопасности установлены посты досмотра.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
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бизнес, тамань, керчь, крым
Бизнес, Тамань, КЕРЧЬ, КРЫМ
18:10 03.11.2026
 
Около 700 автомобилей ожидают проезда по Крымскому мосту

Около 700 автомобилей ожидают проезда по Крымскому мосту

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - ПРАЙМ. Около 700 автомобилей ожидают проезда по Крымскому мосту, сообщил информационный центр о ситуации на транспортном переходе.
Движение на Крымском мосту перекрывалось в ночь на вторник, транспортный переход оставался перекрытым более 8 часов. Возобновилось движение около 9.00. Причины остановки движения не назывались.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 390 транспортных средств. Время ожидания более часа. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 290 транспортных средств. Время ожидания около часа", - говорится в сообщении о ситуации на 17.00.
Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые регионы. Перед въездом на мост с двух сторон в целях безопасности установлены посты досмотра.
 
БизнесТаманьКЕРЧЬКРЫМ
 
 
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