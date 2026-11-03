Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экс-бенефициар банка "Арсенал" попросил об условно-досрочном освобождении - 03.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261103/bank-874882962.html
Экс-бенефициар банка "Арсенал" попросил об условно-досрочном освобождении
Экс-бенефициар банка "Арсенал" попросил об условно-досрочном освобождении - 03.11.2026, ПРАЙМ
Экс-бенефициар банка "Арсенал" попросил об условно-досрочном освобождении
Бывший бенефициар банка "Арсенал" Эдуард Ким, приговоренный к 7 годам по делу о хищении 170 миллионов рублей, попросил об условно-досрочном освобождении,... | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T07:38+0300
2026-11-03T07:38+0300
финансы
банки
общество
москва
агентство по страхованию вкладов
банк россии
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874882962.jpg?1793680706
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Бывший бенефициар банка "Арсенал" Эдуард Ким, приговоренный к 7 годам по делу о хищении 170 миллионов рублей, попросил об условно-досрочном освобождении, говорится в судебных материалах в распоряжении РИА Новости. В них указано, что суд в Москве в ноябре рассмотрит ходатайство Кима об условно-досрочном освобождении от лишения свободы. В июне 2024 года Кима и экс-председателя правления банка Игоря Шапиро приговорили к 7 годам по делу о хищении банковских средств на сумму 170 миллионов рублей путем выдачи невозвратных кредитов физическим и юридическим лицам, сообщали в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ). Суд также удовлетворил иск к фигурантам на сумму более 100 миллионов рублей. Банк России в 2017 году отозвал лицензию у "Арсенала" в связи с тем, что ее руководители использовали рискованную бизнес-модель, неадекватно оценивали величину принимаемого риска по активам и проводили сомнительные транзитные операции.
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, общество , москва, агентство по страхованию вкладов, банк россии
Финансы, Банки, Общество , МОСКВА, Агентство по страхованию вкладов, Банк России
07:38 03.11.2026
 
Экс-бенефициар банка "Арсенал" попросил об условно-досрочном освобождении

Бывший бенефициар банка "Арсенал" Ким попросил об УДО

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Бывший бенефициар банка "Арсенал" Эдуард Ким, приговоренный к 7 годам по делу о хищении 170 миллионов рублей, попросил об условно-досрочном освобождении, говорится в судебных материалах в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что суд в Москве в ноябре рассмотрит ходатайство Кима об условно-досрочном освобождении от лишения свободы.
В июне 2024 года Кима и экс-председателя правления банка Игоря Шапиро приговорили к 7 годам по делу о хищении банковских средств на сумму 170 миллионов рублей путем выдачи невозвратных кредитов физическим и юридическим лицам, сообщали в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ). Суд также удовлетворил иск к фигурантам на сумму более 100 миллионов рублей.
Банк России в 2017 году отозвал лицензию у "Арсенала" в связи с тем, что ее руководители использовали рискованную бизнес-модель, неадекватно оценивали величину принимаемого риска по активам и проводили сомнительные транзитные операции.
 
ФинансыБанкиОбществоМОСКВААгентство по страхованию вкладовБанк России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала