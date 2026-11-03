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Экс-бенефициар банка "Арсенал" попросил об условно-досрочном освобождении
Экс-бенефициар банка "Арсенал" попросил об условно-досрочном освобождении - 03.11.2026, ПРАЙМ
Экс-бенефициар банка "Арсенал" попросил об условно-досрочном освобождении
Бывший бенефициар банка "Арсенал" Эдуард Ким, приговоренный к 7 годам по делу о хищении 170 миллионов рублей, попросил об условно-досрочном освобождении,... | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T07:38+0300
2026-11-03T07:38+0300
2026-11-03T07:38+0300
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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Бывший бенефициар банка "Арсенал" Эдуард Ким, приговоренный к 7 годам по делу о хищении 170 миллионов рублей, попросил об условно-досрочном освобождении, говорится в судебных материалах в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что суд в Москве в ноябре рассмотрит ходатайство Кима об условно-досрочном освобождении от лишения свободы.
В июне 2024 года Кима и экс-председателя правления банка Игоря Шапиро приговорили к 7 годам по делу о хищении банковских средств на сумму 170 миллионов рублей путем выдачи невозвратных кредитов физическим и юридическим лицам, сообщали в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ). Суд также удовлетворил иск к фигурантам на сумму более 100 миллионов рублей.
Банк России в 2017 году отозвал лицензию у "Арсенала" в связи с тем, что ее руководители использовали рискованную бизнес-модель, неадекватно оценивали величину принимаемого риска по активам и проводили сомнительные транзитные операции.
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Финансы, Банки, Общество , МОСКВА, Агентство по страхованию вкладов, Банк России
Экс-бенефициар банка "Арсенал" попросил об условно-досрочном освобождении
Бывший бенефициар банка "Арсенал" Ким попросил об УДО
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Бывший бенефициар банка "Арсенал" Эдуард Ким, приговоренный к 7 годам по делу о хищении 170 миллионов рублей, попросил об условно-досрочном освобождении, говорится в судебных материалах в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что суд в Москве в ноябре рассмотрит ходатайство Кима об условно-досрочном освобождении от лишения свободы.
В июне 2024 года Кима и экс-председателя правления банка Игоря Шапиро приговорили к 7 годам по делу о хищении банковских средств на сумму 170 миллионов рублей путем выдачи невозвратных кредитов физическим и юридическим лицам, сообщали в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ). Суд также удовлетворил иск к фигурантам на сумму более 100 миллионов рублей.
Банк России в 2017 году отозвал лицензию у "Арсенала" в связи с тем, что ее руководители использовали рискованную бизнес-модель, неадекватно оценивали величину принимаемого риска по активам и проводили сомнительные транзитные операции.