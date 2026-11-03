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Суд привлек к ответственности экс-руководителей банка "Енисей" - 03.11.2026, ПРАЙМ
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Суд привлек к ответственности экс-руководителей банка "Енисей"
Суд привлек к ответственности экс-руководителей банка "Енисей" - 03.11.2026, ПРАЙМ
Суд привлек к ответственности экс-руководителей банка "Енисей"
Арбитражный суд Красноярского края по заявлению государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) принял решение о привлечении к субсидиарной... | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T10:45+0300
2026-11-03T10:45+0300
финансы
банки
бизнес
красноярский край
агентство по страхованию вкладов
банк россии
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МОСКВА, 3 ноя – ПРАЙМ. Арбитражный суд Красноярского края по заявлению государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) принял решение о привлечении к субсидиарной ответственности бывших председателей правления банка "Енисей" Яшара Насырова и Анны Пановой, сообщает АСВ. "Основаниями для подачи заявления послужили непринятие мер по предупреждению банкротства банка, выдача заведомо невозвратных кредитов, хищение денежных средств из кассы и иные сделки, причинившие ущерб кредитной организации", - говорится в сообщении. В нем уточняется, что потенциальный размер ответственности ответчиков – 4,6 миллиарда рублей, а окончательная сумма будет установлена после завершения расчетов с кредиторами. Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в 2017 году. По мнению регулятора, она проводила высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы.
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192
40
192
40
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5
4.7
96
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финансы, банки, бизнес, красноярский край, агентство по страхованию вкладов, банк россии
Финансы, Банки, Бизнес, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Агентство по страхованию вкладов, Банк России
10:45 03.11.2026
 
Суд привлек к ответственности экс-руководителей банка "Енисей"

АСВ: Суд привлек к субсидиарной ответственности экс-руководителей банка "Енисей"

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МОСКВА, 3 ноя – ПРАЙМ. Арбитражный суд Красноярского края по заявлению государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) принял решение о привлечении к субсидиарной ответственности бывших председателей правления банка "Енисей" Яшара Насырова и Анны Пановой, сообщает АСВ.
"Основаниями для подачи заявления послужили непринятие мер по предупреждению банкротства банка, выдача заведомо невозвратных кредитов, хищение денежных средств из кассы и иные сделки, причинившие ущерб кредитной организации", - говорится в сообщении.
В нем уточняется, что потенциальный размер ответственности ответчиков – 4,6 миллиарда рублей, а окончательная сумма будет установлена после завершения расчетов с кредиторами.
Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в 2017 году. По мнению регулятора, она проводила высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы.
 
ФинансыБанкиБизнесКРАСНОЯРСКИЙ КРАЙАгентство по страхованию вкладовБанк России
 
 
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