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Банк России заявил, что ЕС изменил санкционное законодательство

Банк России заявил, что ЕС изменил санкционное законодательство - 03.11.2026, ПРАЙМ

Банк России заявил, что ЕС изменил санкционное законодательство

Банк России в новом иске к Совету Евросоюза заявил, что ЕС изменил санкционное законодательство исключительно с целью вмешательства в конкретное судебное... | 03.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-03T14:16+0300

2026-11-03T14:16+0300

2026-11-03T14:16+0300

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БРЮССЕЛЬ, 3 ноя - ПРАЙМ. Банк России в новом иске к Совету Евросоюза заявил, что ЕС изменил санкционное законодательство исключительно с целью вмешательства в конкретное судебное разбирательство российского регулятора с бельгийским депозитарием Euroclear, следует из опубликованных во вторник в Официальном журнале ЕС подробностей иска. "Истец утверждает, что Совет принял статью 1(28) регламента 2026/1848 с единственной целью повлиять на разбирательство, инициированное Euroclear в Брюссельском франкоязычном коммерческом суде, председатель которого 22 мая 2026 года вынес постановление в одностороннем порядке, в решающей степени опирающееся на предыдущую редакцию статьи 11ca регламента 833/2014", - говорится в опубликованных материалах суда ЕС. Речь идет об изменениях от 23 июля 2026 года, которые расширили возможности европейских судов запрещать российским истцам добиваться признания и исполнения определенных решений российских судов за пределами Евросоюза. Новая редакция статьи 11ca регламента 833/2014 позволяет при предусмотренных ею условиях обязать российского участника прекратить судебное разбирательство или отказаться от исполнения полученного решения "в любой юрисдикции". За нарушение такого предписания предусмотрены финансовые санкции. Иск был подан 15 сентября, однако подробности его правового обоснования опубликованы только 3 ноября. Всего Банк России выдвинул восемь оснований для отмены спорного положения. Банк России утверждает, что принятые ЕС изменения нарушают международное право и позволяют европейским судам вмешиваться в судебные разбирательства за пределами Евросоюза. Российский регулятор также заявляет о нарушении права на эффективную судебную защиту и права собственности, поскольку новые нормы ограничивают возможность использовать имущественные права требования, подтвержденные решениями российских судов. "Совет нарушил принцип иммунитета от принудительного исполнения, признанный международным обычным правом и юридически обязательный для Европейского союза", - приводится еще один довод истца. Банк России указывает, что европейские ограничения фактически допускают применение к нему принудительных мер потенциально глобального характера, несмотря на особую правовую защиту центральных банков иностранных государств. Кроме того, ЦБ РФ оспаривает полномочия Совета ЕС на принятие таких мер. По мнению регулятора, оспариваемое положение санкционного регламента не имеет соответствующей нормы в решении ЕС по общей внешней политике и политике безопасности, что противоречит статье 215 Договора о функционировании Евросоюза. В иске также говорится о нарушении принципа правовой определенности. Банк России считает неоднозначными используемые в новом законодательстве выражения "в любой юрисдикции" и "эквивалентное российское законодательство". Наконец, регулятор обвиняет Совет ЕС в недостаточном обосновании новых ограничений. Судебный спор между Банком России и Euroclear начался в декабре 2025 года, когда российский регулятор потребовал взыскать с бельгийского депозитария около 18,2 триллиона рублей убытков, связанных с блокировкой российских суверенных активов. Арбитражный суд Москвы 15 мая 2026 года удовлетворил иск ЦБ РФ. Euroclear обжаловал решение, однако 16 июля апелляционная инстанция оставила его в силе, а 22 октября была отклонена и кассационная жалоба. Эти сведения подтверждаются опубликованной 30 октября отчетностью самого депозитария. Параллельно Euroclear обратился в бельгийский суд за защитой от исполнения российского судебного решения. Именно в рамках этого разбирательства 22 мая 2026 года было вынесено постановление, которое ЦБ РФ оспаривает как третье лицо и с которым связывает последующее изменение законодательства Евросоюза. Нынешнее разбирательство стало вторым иском Банка России против Совета ЕС в 2026 году. По данным Euroclear на конец сентября 2026 года, на балансе депозитария находились российские активы, подпадающие под санкции, на сумму 204 миллиарда евро. С начала применения европейского механизма изъятия чрезвычайных доходов от заблокированных активов депозитарий перечислил Евросоюзу около восьми миллиардов евро. Россия неоднократно заявляла о незаконности блокировки своих суверенных резервов и предупреждала о намерении защищать имущественные интересы всеми доступными правовыми средствами.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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