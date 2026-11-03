https://1prime.ru/20261103/banki-874896108.html
Банки стали реже жаловаться на кибермошенников
Банки стали реже жаловаться на кибермошенников - 03.11.2026, ПРАЙМ
Банки стали реже жаловаться на кибермошенников
Количество случаев, когда злоумышленникам удавалось обманом убедить граждан перевести им деньги или сообщить какие-то данные, уменьшилось на 44,8%, сообщил Банк | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T14:09+0300
2026-11-03T14:09+0300
2026-11-03T14:09+0300
банки
финансы
россия
банк россии
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874896108.jpg?1793704197
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Количество случаев, когда злоумышленникам удавалось обманом убедить граждан перевести им деньги или сообщить какие-то данные, уменьшилось на 44,8%, сообщил Банк России по итогам надзора за первый-третий кварталы года.
"Клиенты банков стали реже жаловаться на кибермошенников (на 34,1%). Кроме того, на 44,8% стало меньше случаев, когда злоумышленникам удавалось обманом убедить людей перевести им деньги или сообщить данные", - говорится в сообщении.
При этом основные нарекания поступают на отказ банков в проведении операций и ограничения использования счетов.
По данным ЦБ, заметно увеличилось число жалоб, связанных с возвратом денег за подключение дополнительных услуг, и половина из них адресована одному банку, который уже "ведет работу по восстановлению прав заемщиков".
Впрочем, проверки показывают, что после внедрения "проактивной" модели информирования граждан необоснованных ограничений со стороны банков стало значительно меньше, уточняется в сообщении.
"Общее число жалоб на кредитные организации увеличилось незначительно – на 1,3%", - заключается там.
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банки, финансы, россия, банк россии
Банки, Финансы, РОССИЯ, Банк России
Банки стали реже жаловаться на кибермошенников
ЦБ: число случаев обмана с переводом денег снизилось на 44,8%
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Количество случаев, когда злоумышленникам удавалось обманом убедить граждан перевести им деньги или сообщить какие-то данные, уменьшилось на 44,8%, сообщил Банк России по итогам надзора за первый-третий кварталы года.
"Клиенты банков стали реже жаловаться на кибермошенников (на 34,1%). Кроме того, на 44,8% стало меньше случаев, когда злоумышленникам удавалось обманом убедить людей перевести им деньги или сообщить данные", - говорится в сообщении.
При этом основные нарекания поступают на отказ банков в проведении операций и ограничения использования счетов.
По данным ЦБ, заметно увеличилось число жалоб, связанных с возвратом денег за подключение дополнительных услуг, и половина из них адресована одному банку, который уже "ведет работу по восстановлению прав заемщиков".
Впрочем, проверки показывают, что после внедрения "проактивной" модели информирования граждан необоснованных ограничений со стороны банков стало значительно меньше, уточняется в сообщении.
"Общее число жалоб на кредитные организации увеличилось незначительно – на 1,3%", - заключается там.