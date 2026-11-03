https://1prime.ru/20261103/banki-874896108.html

Банки стали реже жаловаться на кибермошенников

Банки стали реже жаловаться на кибермошенников - 03.11.2026, ПРАЙМ

Банки стали реже жаловаться на кибермошенников

Количество случаев, когда злоумышленникам удавалось обманом убедить граждан перевести им деньги или сообщить какие-то данные, уменьшилось на 44,8%, сообщил Банк | 03.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-03T14:09+0300

2026-11-03T14:09+0300

2026-11-03T14:09+0300

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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Количество случаев, когда злоумышленникам удавалось обманом убедить граждан перевести им деньги или сообщить какие-то данные, уменьшилось на 44,8%, сообщил Банк России по итогам надзора за первый-третий кварталы года. "Клиенты банков стали реже жаловаться на кибермошенников (на 34,1%). Кроме того, на 44,8% стало меньше случаев, когда злоумышленникам удавалось обманом убедить людей перевести им деньги или сообщить данные", - говорится в сообщении. При этом основные нарекания поступают на отказ банков в проведении операций и ограничения использования счетов. По данным ЦБ, заметно увеличилось число жалоб, связанных с возвратом денег за подключение дополнительных услуг, и половина из них адресована одному банку, который уже "ведет работу по восстановлению прав заемщиков". Впрочем, проверки показывают, что после внедрения "проактивной" модели информирования граждан необоснованных ограничений со стороны банков стало значительно меньше, уточняется в сообщении. "Общее число жалоб на кредитные организации увеличилось незначительно – на 1,3%", - заключается там.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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