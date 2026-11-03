https://1prime.ru/20261103/banki-874899569.html
Крупнейшие банки России в октябре повышали ставки по накопительным счетам
Крупнейшие банки России в октябре повышали ставки по накопительным счетам - 03.11.2026, ПРАЙМ
Крупнейшие банки России в октябре повышали ставки по накопительным счетам
Крупнейшие российские банки в октябре главным образом повышали ставки по накопительным счетам, в итоге средние базовая и максимальная ставки по таким счетам... | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T15:17+0300
2026-11-03T15:17+0300
2026-11-03T15:17+0300
банки
финансы
банк россии
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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Крупнейшие российские банки в октябре главным образом повышали ставки по накопительным счетам, в итоге средние базовая и максимальная ставки по таким счетам выросли, сообщает финансовый маркетплейс "Финуслуги".
"В октябре на рынке накопительных счетов зафиксировано повышение: базовую ставку подняли два банка из топ-20 (диапазон повышения составил 1,00–5,00 п.п.), максимальную – три (от 0,50 до 1,50 п.п.). Один банк, напротив, снизил максимальную ставку на 1,00 п.п.", - сообщает финансовый маркетплейс.
"Средняя базовая ставка по накопительным счетам в 20 крупнейших банках по объему средств населения в октябре выросла на 0,30 п.п., до 8,26%", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что средняя максимальная ставка по накопительным счетам с учетом надбавок (бонусов за выполнение специальных условий) в октябре выросла на 0,1 п.п., до 13,81% годовых.
При этом абсолютная максимальная ставка на рынке снизилась - до 15,5% с 16% - и предоставляется на ограниченную сумму при исполнении дополнительных условий (проведении операций по карте банка), уточняется в сообщении.
Банк России по итогам последнего заседания совета директоров 23 октября сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых.
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банки, финансы, банк россии
Банки, Финансы, Банк России
Крупнейшие банки России в октябре повышали ставки по накопительным счетам
"Финуслуги": крупнейшие российские банки в октябре повышали ставки по накопительным счетам
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Крупнейшие российские банки в октябре главным образом повышали ставки по накопительным счетам, в итоге средние базовая и максимальная ставки по таким счетам выросли, сообщает финансовый маркетплейс "Финуслуги".
"В октябре на рынке накопительных счетов зафиксировано повышение: базовую ставку подняли два банка из топ-20 (диапазон повышения составил 1,00–5,00 п.п.), максимальную – три (от 0,50 до 1,50 п.п.). Один банк, напротив, снизил максимальную ставку на 1,00 п.п.", - сообщает финансовый маркетплейс.
"Средняя базовая ставка по накопительным счетам в 20 крупнейших банках по объему средств населения в октябре выросла на 0,30 п.п., до 8,26%", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что средняя максимальная ставка по накопительным счетам с учетом надбавок (бонусов за выполнение специальных условий) в октябре выросла на 0,1 п.п., до 13,81% годовых.
При этом абсолютная максимальная ставка на рынке снизилась - до 15,5% с 16% - и предоставляется на ограниченную сумму при исполнении дополнительных условий (проведении операций по карте банка), уточняется в сообщении.
Банк России по итогам последнего заседания совета директоров 23 октября сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых.