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Хостинг-провайдер Beget сообщил об утрате данных в облачной инфраструктуре - 03.11.2026, ПРАЙМ
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Хостинг-провайдер Beget сообщил об утрате данных в облачной инфраструктуре
Хостинг-провайдер Beget сообщил об утрате данных в облачной инфраструктуре - 03.11.2026, ПРАЙМ
Хостинг-провайдер Beget сообщил об утрате данных в облачной инфраструктуре
Хостинг-провайдер Beget столкнулся с утратой данных в облачной инфраструктуре, однако продолжает искать способы их восстановления, сообщила компания. | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T15:56+0300
2026-11-03T15:58+0300
технологии
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874902533.jpg?1793710703
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Хостинг-провайдер Beget столкнулся с утратой данных в облачной инфраструктуре, однако продолжает искать способы их восстановления, сообщила компания. В понедельник Beget сообщал, что столкнулся с массированной кибератакой, в результате которой была нарушена работа ряда сервисов. Компания восстанавливает работу дата-центров. "В облачной инфраструктуре (VPS, S3 и Kubernetes) все данные были утрачены. Сохранены файловые бэкапы VPS. Настройки CDN, IP утрачены. Мы не сдаемся и продолжаем поиск способов восстановить эти данные", - говорится в сообщении. Отмечается, что все серверы без администрирования хостинга введены в работу. На серверах большая часть данных также сохранилась, специалисты продолжают проверку и вводят сервера в работу. Кроме того, по предварительной оценке, восстановлению подлежат почти 100% сайтов, размещавшихся на виртуальном хостинге. "Мы приступили к восстановлению работы хостинговых серверов. Запуск виртуального хостинга также требует скрупулезной проверки серверов, и на это также требуется значительное время", - уточнили в компании. "Конкретные сроки восстановления всех сервисов сейчас уточняются. Это займет существенное время, так как требуется ручная проверка более 1000 серверов. По тем данным, которые сейчас есть, мы видим, что на серверах, где были данные пользователей, не было попыток скачать или изменить данные. Мы рекомендуем сменить все пароли, ключи доступа и другие учетные данные, которые могли храниться на серверах", - предупредил Beget.
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технологии
Технологии
15:56 03.11.2026 (обновлено: 15:58 03.11.2026)
 
Хостинг-провайдер Beget сообщил об утрате данных в облачной инфраструктуре

Хостинг-провайдер Beget столкнулся с утратой данных в облачной инфраструктуре

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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Хостинг-провайдер Beget столкнулся с утратой данных в облачной инфраструктуре, однако продолжает искать способы их восстановления, сообщила компания.
В понедельник Beget сообщал, что столкнулся с массированной кибератакой, в результате которой была нарушена работа ряда сервисов. Компания восстанавливает работу дата-центров.
"В облачной инфраструктуре (VPS, S3 и Kubernetes) все данные были утрачены. Сохранены файловые бэкапы VPS. Настройки CDN, IP утрачены. Мы не сдаемся и продолжаем поиск способов восстановить эти данные", - говорится в сообщении.
Отмечается, что все серверы без администрирования хостинга введены в работу. На серверах большая часть данных также сохранилась, специалисты продолжают проверку и вводят сервера в работу.
Кроме того, по предварительной оценке, восстановлению подлежат почти 100% сайтов, размещавшихся на виртуальном хостинге. "Мы приступили к восстановлению работы хостинговых серверов. Запуск виртуального хостинга также требует скрупулезной проверки серверов, и на это также требуется значительное время", - уточнили в компании.
"Конкретные сроки восстановления всех сервисов сейчас уточняются. Это займет существенное время, так как требуется ручная проверка более 1000 серверов. По тем данным, которые сейчас есть, мы видим, что на серверах, где были данные пользователей, не было попыток скачать или изменить данные. Мы рекомендуем сменить все пароли, ключи доступа и другие учетные данные, которые могли храниться на серверах", - предупредил Beget.
 
Технологии
 
 
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