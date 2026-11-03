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Глава МИД Бельгии поддержал сокращение зарплат министрам

Глава МИД Бельгии поддержал сокращение зарплат министрам - 03.11.2026, ПРАЙМ

Глава МИД Бельгии поддержал сокращение зарплат министрам

Вице-премьер и глава МИД Бельгии Максим Прево поддержал предложение премьер-министра Барта Де Вевера сократить зарплаты членам федерального правительства в... | 03.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-03T19:37+0300

2026-11-03T19:37+0300

2026-11-03T19:45+0300

общество

бельгия

мид

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БРЮССЕЛЬ, 3 ноя - ПРАЙМ. Вице-премьер и глава МИД Бельгии Максим Прево поддержал предложение премьер-министра Барта Де Вевера сократить зарплаты членам федерального правительства в случае провала переговоров по бюджету, несмотря на то, что такая мера не позволит решить проблему дефицита в 10 миллиардов евро, сообщает бельгийское издание 21News со ссылкой на выступление политика в эфире RTBF. На фоне разногласий в правящей коалиции по мерам сокращения бюджетного дефицита на 10 миллиардов евро к 2029 году премьер-министр Бельгии обратился к королю с предложением об отставке правительства. Монарх не принял отставку и предоставил премьеру срок до 6 ноября для достижения бюджетного соглашения. "В воскресенье вечером премьер-министр сказал, что, если мы не сможем достичь поставленных целей, мы символически сократим зарплаты министров, поскольку понимаем, что это не решит проблему дефицита в 10 миллиардов евро. И никто не сказал, что он против", - заявил Прево. По его словам, он лично выступает за такую меру. "Я считаю, что это символический шаг, который необходимо поддержать", - подчеркнул глава МИД. При этом Прево признал, что правительство пока не определило ни размер возможного сокращения зарплат, ни механизм его реализации. "Откровенно говоря, мы не принимали такого решения и даже не обсуждали его", - пояснил он. Предложение Де Вевера прозвучало в воскресенье вечером на фоне неудачных переговоров пяти партий правящей коалиции о сокращении бюджетного дефицита. Премьер предложил постепенно снижать вознаграждение министров, если правительству не удастся выполнить поставленные бюджетные задачи. Прево также раскритиковал отказ партнеров по коалиции от обсуждавшейся реформы налога на добавленную стоимость (НДС), которая предусматривала, в частности, повышение стандартной ставки с 21% до 22%. "Я думаю, что наш бюджет удалось бы согласовать легче и быстрее, если бы мы сохранили вариант с НДС", - заявил он. Прево считает, что отказ от налоговой реформы без встречных уступок осложнил переговоры внутри коалиции. "Когда этот вариант сняли с обсуждения, у других партнеров возникло ощущение, что достаточно кому-то заблокировать предложение, и он может добиться своего. Это не способствовало динамике переговоров", - констатировал он.

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общество , бельгия, мид