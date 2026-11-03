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Цена галлона бензина в США в день голосования составила 4,15 доллара - 03.11.2026, ПРАЙМ
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Цена галлона бензина в США в день голосования составила 4,15 доллара
Цена галлона бензина в США в день голосования составила 4,15 доллара - 03.11.2026, ПРАЙМ
Цена галлона бензина в США в день голосования составила 4,15 доллара
Средняя розничная стоимость бензина в США в день промежуточных выборов составила 4,15 доллара за галлон (около 3,8 литра), или примерно 1,10 доллара за литр... | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T20:59+0300
2026-11-03T21:08+0300
мировая экономика
сша
аляска
калифорния
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 3 ноя - ПРАЙМ. Средняя розничная стоимость бензина в США в день промежуточных выборов составила 4,15 доллара за галлон (около 3,8 литра), или примерно 1,10 доллара за литр (около 89 рублей), свидетельствуют данные Американской автомобильной ассоциации (AAA). При этом цены на заправках в США заметно различаются по регионам. Дороже всего топливо обходится водителям на западе страны, на Аляске и Гавайях, а абсолютным лидером по дороговизне стала Калифорния, где цена достигает почти 5,89 доллара за галлон. На юге и в центре страны бензин ощутимо дешевле - от 3,38 до 3,82 доллара, согласно данным ААА. В свою очередь средняя стоимость дизельного топлива в стране составила 6,287 доллара за галлон (около 1,66 доллара за литр). По данным ассоциации, цена на дизтопливо незначительно снизилась по сравнению с предыдущим днем (6,292 доллара) и прошлой неделей (6,352 доллара), однако остается существенно выше показателей годовой давности, когда галлон стоил в среднем 3,68 доллара. Стоимость бензина и дизельного топлива традиционно остается одним из ключевых факторов для американских избирателей. Соединенные Штаты остаются "страной автомобилей", где из-за больших расстояний и слабого развития общественного транспорта за пределами мегаполисов большинство жителей ежедневно зависит от личных машин. Американцы во вторник выбирают новый состав конгресса, которому предстоит работать в оставшиеся два года президентского срока Дональда Трампа. Республиканцы стремятся сохранить большинство в обеих палатах, тогда как демократы рассчитывают вернуть контроль над палатой представителей. На выборах распределяются все 435 мест в нижней палате и 35 мест в сенате.
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мировая экономика, сша, аляска, калифорния, дональд трамп
Мировая экономика, США, Аляска, Калифорния, Дональд Трамп
20:59 03.11.2026 (обновлено: 21:08 03.11.2026)
 
Цена галлона бензина в США в день голосования составила 4,15 доллара

Средняя розничная цена бензина в США в день выборов составила 4,15 доллара за галлон

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ВАШИНГТОН, 3 ноя - ПРАЙМ. Средняя розничная стоимость бензина в США в день промежуточных выборов составила 4,15 доллара за галлон (около 3,8 литра), или примерно 1,10 доллара за литр (около 89 рублей), свидетельствуют данные Американской автомобильной ассоциации (AAA).
При этом цены на заправках в США заметно различаются по регионам. Дороже всего топливо обходится водителям на западе страны, на Аляске и Гавайях, а абсолютным лидером по дороговизне стала Калифорния, где цена достигает почти 5,89 доллара за галлон. На юге и в центре страны бензин ощутимо дешевле - от 3,38 до 3,82 доллара, согласно данным ААА.
В свою очередь средняя стоимость дизельного топлива в стране составила 6,287 доллара за галлон (около 1,66 доллара за литр). По данным ассоциации, цена на дизтопливо незначительно снизилась по сравнению с предыдущим днем (6,292 доллара) и прошлой неделей (6,352 доллара), однако остается существенно выше показателей годовой давности, когда галлон стоил в среднем 3,68 доллара.
Стоимость бензина и дизельного топлива традиционно остается одним из ключевых факторов для американских избирателей. Соединенные Штаты остаются "страной автомобилей", где из-за больших расстояний и слабого развития общественного транспорта за пределами мегаполисов большинство жителей ежедневно зависит от личных машин.
Американцы во вторник выбирают новый состав конгресса, которому предстоит работать в оставшиеся два года президентского срока Дональда Трампа. Республиканцы стремятся сохранить большинство в обеих палатах, тогда как демократы рассчитывают вернуть контроль над палатой представителей. На выборах распределяются все 435 мест в нижней палате и 35 мест в сенате.
 
Мировая экономикаСШААляскаКалифорнияДональд Трамп
 
 
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