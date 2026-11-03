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Десятки килограммов золота похитили у ювелирного завода во Франции - 03.11.2026, ПРАЙМ
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Десятки килограммов золота похитили у ювелирного завода во Франции
Десятки килограммов золота похитили у ювелирного завода во Франции - 03.11.2026, ПРАЙМ
Десятки килограммов золота похитили у ювелирного завода во Франции
Неизвестные совершили вооруженное ограбление ювелирного завода во французском городе Безансон, похитив несколько десятков килограммов золота и украшения,... | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T21:14+0300
2026-11-03T21:18+0300
финансы
мировая экономика
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ПАРИЖ, 3 ноя – ПРАЙМ. Неизвестные совершили вооруженное ограбление ювелирного завода во французском городе Безансон, похитив несколько десятков килограммов золота и украшения, сообщил во вторник телеканал franceinfo. "Несколько десятков килограммов золота было украдено утром во вторник, 3 ноября, в ходе вооруженного ограбления ювелирного завода в Безансоне… Они (преступники – ред.) похитили от 20 до 50 килограммов золота, а также украшения", - говорится в материале. Пять злоумышленников в балаклавах и бронежилетах проникли на территорию предприятия около 7 утра (9.00 мск), когда там уже находились сотрудники. При себе у них было длинноствольное оружие, из которого они произвели несколько выстрелов для запугивания работников, передает franceinfo. При побеге преступники специально рассыпали на дороге гвозди, в результате чего у полицейских машины и мотоцикла были пробиты шины, сообщает телеканал. Автомобиль, на котором злоумышленники скрылись, был позднее обнаружен подожженным. Отмечается, что один работник завода пострадал при нападении грабителей. Прокуратура начала расследование, которое было поручено отделу по борьбе с организованной преступностью, сказано в материале.
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40
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финансы, мировая экономика
Финансы, Мировая экономика
21:14 03.11.2026 (обновлено: 21:18 03.11.2026)
 
Десятки килограммов золота похитили у ювелирного завода во Франции

franceinfo: до 50 килограммов золота похитили во Франции при ограблении ювелирного завода

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ПАРИЖ, 3 ноя – ПРАЙМ. Неизвестные совершили вооруженное ограбление ювелирного завода во французском городе Безансон, похитив несколько десятков килограммов золота и украшения, сообщил во вторник телеканал franceinfo.
"Несколько десятков килограммов золота было украдено утром во вторник, 3 ноября, в ходе вооруженного ограбления ювелирного завода в Безансоне… Они (преступники – ред.) похитили от 20 до 50 килограммов золота, а также украшения", - говорится в материале.
Пять злоумышленников в балаклавах и бронежилетах проникли на территорию предприятия около 7 утра (9.00 мск), когда там уже находились сотрудники. При себе у них было длинноствольное оружие, из которого они произвели несколько выстрелов для запугивания работников, передает franceinfo.
При побеге преступники специально рассыпали на дороге гвозди, в результате чего у полицейских машины и мотоцикла были пробиты шины, сообщает телеканал. Автомобиль, на котором злоумышленники скрылись, был позднее обнаружен подожженным.
Отмечается, что один работник завода пострадал при нападении грабителей. Прокуратура начала расследование, которое было поручено отделу по борьбе с организованной преступностью, сказано в материале.
 
ФинансыМировая экономика
 
 
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