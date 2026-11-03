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Binance возобновит вывод средств по ряду активов с 7 мск вторника
Binance возобновит вывод средств по ряду активов с 7 мск вторника - 03.11.2026, ПРАЙМ
Binance возобновит вывод средств по ряду активов с 7 мск вторника
Крупнейшая мировая криптовалютная биржа Binance после взлома сообщила, что возобновит вывод средств по ряду активов с 7 мск вторника. | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T06:38+0300
2026-11-03T06:38+0300
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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Крупнейшая мировая криптовалютная биржа Binance после взлома сообщила, что возобновит вывод средств по ряду активов с 7 мск вторника.
На прошлой неделе основатель Binance Чанпэн Чжао сообщил, что площадка подверглась хакерской атаке, при этом средства пользователей находятся в безопасности. По предварительной оценке компании, инцидент затронул активы примерно на 6,3 миллиарда долларов.
"Binance возобновит вывод средств для перечисленных ниже активов, начиная с 04.00 по времени UTC (07.00 мск) 3 ноября 2026 года... Возобновление будет происходить постепенно", - говорится в пресс-релизе Binance.
Согласно заявлению, в список входят BSC, Ethereum, Solana, XRP, SUI, Arbitrum, Optimism, TRX и Base.
Binance сообщала в воскресенье, что частично возобновила возможность вывода средств после взлома. Газета Financial Times в понедельник написала, что после этого клиенты биржи вывели средства на сумму почти 5 миллиардов долларов.
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финансы, технологии, binance, ethereum, financial times
Финансы, Технологии, Binance, Ethereum, Financial Times
Binance возобновит вывод средств по ряду активов с 7 мск вторника
Криптобиржа Binance возобновит вывод средств по ряду активов с 7 мск вторника
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Крупнейшая мировая криптовалютная биржа Binance после взлома сообщила, что возобновит вывод средств по ряду активов с 7 мск вторника.
На прошлой неделе основатель Binance Чанпэн Чжао сообщил, что площадка подверглась хакерской атаке, при этом средства пользователей находятся в безопасности. По предварительной оценке компании, инцидент затронул активы примерно на 6,3 миллиарда долларов.
"Binance возобновит вывод средств для перечисленных ниже активов, начиная с 04.00 по времени UTC (07.00 мск) 3 ноября 2026 года... Возобновление будет происходить постепенно", - говорится в пресс-релизе Binance.
Согласно заявлению, в список входят BSC, Ethereum, Solana, XRP, SUI, Arbitrum, Optimism, TRX и Base.
Binance сообщала в воскресенье, что частично возобновила возможность вывода средств после взлома. Газета Financial Times в понедельник написала, что после этого клиенты биржи вывели средства на сумму почти 5 миллиардов долларов.