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Binance возобновит вывод средств по ряду активов с 7 мск вторника

Binance возобновит вывод средств по ряду активов с 7 мск вторника - 03.11.2026, ПРАЙМ

Binance возобновит вывод средств по ряду активов с 7 мск вторника

Крупнейшая мировая криптовалютная биржа Binance после взлома сообщила, что возобновит вывод средств по ряду активов с 7 мск вторника. | 03.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-03T06:38+0300

2026-11-03T06:38+0300

2026-11-03T06:38+0300

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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Крупнейшая мировая криптовалютная биржа Binance после взлома сообщила, что возобновит вывод средств по ряду активов с 7 мск вторника. На прошлой неделе основатель Binance Чанпэн Чжао сообщил, что площадка подверглась хакерской атаке, при этом средства пользователей находятся в безопасности. По предварительной оценке компании, инцидент затронул активы примерно на 6,3 миллиарда долларов. "Binance возобновит вывод средств для перечисленных ниже активов, начиная с 04.00 по времени UTC (07.00 мск) 3 ноября 2026 года... Возобновление будет происходить постепенно", - говорится в пресс-релизе Binance. Согласно заявлению, в список входят BSC, Ethereum, Solana, XRP, SUI, Arbitrum, Optimism, TRX и Base. Binance сообщала в воскресенье, что частично возобновила возможность вывода средств после взлома. Газета Financial Times в понедельник написала, что после этого клиенты биржи вывели средства на сумму почти 5 миллиардов долларов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, технологии, binance, ethereum, financial times