Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Binance возобновит вывод средств по ряду активов с 7 мск вторника - 03.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261103/binance-874882589.html
Binance возобновит вывод средств по ряду активов с 7 мск вторника
Binance возобновит вывод средств по ряду активов с 7 мск вторника - 03.11.2026, ПРАЙМ
Binance возобновит вывод средств по ряду активов с 7 мск вторника
Крупнейшая мировая криптовалютная биржа Binance после взлома сообщила, что возобновит вывод средств по ряду активов с 7 мск вторника. | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T06:38+0300
2026-11-03T06:38+0300
финансы
технологии
binance
ethereum
financial times
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874882589.jpg?1793677094
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Крупнейшая мировая криптовалютная биржа Binance после взлома сообщила, что возобновит вывод средств по ряду активов с 7 мск вторника. На прошлой неделе основатель Binance Чанпэн Чжао сообщил, что площадка подверглась хакерской атаке, при этом средства пользователей находятся в безопасности. По предварительной оценке компании, инцидент затронул активы примерно на 6,3 миллиарда долларов. "Binance возобновит вывод средств для перечисленных ниже активов, начиная с 04.00 по времени UTC (07.00 мск) 3 ноября 2026 года... Возобновление будет происходить постепенно", - говорится в пресс-релизе Binance. Согласно заявлению, в список входят BSC, Ethereum, Solana, XRP, SUI, Arbitrum, Optimism, TRX и Base. Binance сообщала в воскресенье, что частично возобновила возможность вывода средств после взлома. Газета Financial Times в понедельник написала, что после этого клиенты биржи вывели средства на сумму почти 5 миллиардов долларов.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, технологии, binance, ethereum, financial times
Финансы, Технологии, Binance, Ethereum, Financial Times
06:38 03.11.2026
 
Binance возобновит вывод средств по ряду активов с 7 мск вторника

Криптобиржа Binance возобновит вывод средств по ряду активов с 7 мск вторника

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Крупнейшая мировая криптовалютная биржа Binance после взлома сообщила, что возобновит вывод средств по ряду активов с 7 мск вторника.
На прошлой неделе основатель Binance Чанпэн Чжао сообщил, что площадка подверглась хакерской атаке, при этом средства пользователей находятся в безопасности. По предварительной оценке компании, инцидент затронул активы примерно на 6,3 миллиарда долларов.
"Binance возобновит вывод средств для перечисленных ниже активов, начиная с 04.00 по времени UTC (07.00 мск) 3 ноября 2026 года... Возобновление будет происходить постепенно", - говорится в пресс-релизе Binance.
Согласно заявлению, в список входят BSC, Ethereum, Solana, XRP, SUI, Arbitrum, Optimism, TRX и Base.
Binance сообщала в воскресенье, что частично возобновила возможность вывода средств после взлома. Газета Financial Times в понедельник написала, что после этого клиенты биржи вывели средства на сумму почти 5 миллиардов долларов.
 
ФинансыТехнологииBinanceEthereumFinancial Times
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала