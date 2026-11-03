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Биржи США преимущественно растут на фоне выборов в конгресс

Биржи США преимущественно растут на фоне выборов в конгресс - 03.11.2026, ПРАЙМ

Биржи США преимущественно растут на фоне выборов в конгресс

Основные фондовые индексы США во вторник преимущественно растут на фоне выборов в конгресс США, следует из данных торгов. | 03.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-03T18:46+0300

2026-11-03T18:46+0300

2026-11-03T18:46+0300

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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США во вторник преимущественно растут на фоне выборов в конгресс США, следует из данных торгов. По состоянию на 18.26 мск промышленный индекс Dow Jones опускался на 0,51% - до 51 719,72 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite рос на 0,77% - до 25 349,84 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,38%, до 7570,55 пункта. Инвесторы будут следить за результатами выборов в конгресс США, которые проходят во вторник. На выборах распределяются все 435 мест в нижней палате и 35 мест в сенате. "Разделение в правительстве, похоже, очень благоприятно сказывается на рынках, поскольку при таких условиях невозможно принять никаких новых законов", - цитирует агентство Рейтер инвестиционного директора Bokeh Capital Partners Ким Форрест (⁠Kim Forrest). Рынки также оценивают корпоративные новости. В понедельник после закрытия торгов Apple опубликовала финансовую отчетность за 2025-2026 финансовый год. Показатель выручки по итогам четвертого квартала оказался выше прогнозов. Однако, как указывает Рейтер, новый гендиректор компании Джон Тернус указал на продолжающийся рост стоимости чипов памяти, что вызывает опасения за финансовые показатели Apple. Акции компании дешевеют почти на 2%. Кроме того, во вторник была опубликована статистика по американскому рынку труда. Так, число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) в сентябре выросло до 7,523 миллиона с уровня августа 7,19 миллиона.

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рынок, торги, индексы, сша, конгресс сша, apple, dow jones, nasdaq composite