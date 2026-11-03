https://1prime.ru/20261103/bmw-874908944.html

BMW сократит 1,8 тысячи офисных сотрудников в Китае, пишут СМИ

BMW сократит 1,8 тысячи офисных сотрудников в Китае, пишут СМИ - 03.11.2026, ПРАЙМ

BMW сократит 1,8 тысячи офисных сотрудников в Китае, пишут СМИ

BMW Brilliance начала сокращение 1,8 тысячи офисных сотрудников в Китае, сообщает портал Qiche zhijia. | 03.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-03T19:16+0300

2026-11-03T19:16+0300

2026-11-03T19:16+0300

китай

bmw

бизнес

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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. BMW Brilliance начала сокращение 1,8 тысячи офисных сотрудников в Китае, сообщает портал Qiche zhijia. "Второго ноября BMW Brilliance начала сокращения в Китае. По словам сотрудников, масштаб охватывает около 1,8 тысяч человек, что примерно составляет 10% от общей численности сотрудников BMW Brilliance", - говорится в сообщении. Согласно данным портала, до конца 2027 года BMW планирует сократить 8 тысяч офисных должностей. Некоторые сотрудники могут получить компенсацию в размере около 726 тысяч долларов США. Данная волна сокращений затрагивает почти все должности, а подавляющим большинством стали сотрудники в сфере линейного производства. Как отмечает портал, ускорение плана сокращений BMW связаны с давлением на бизнес в последнее время. Помимо этого, в третьем квартале этого года продажи немецкого автопроизводителя в Китае сократились почти на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

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китай, bmw, бизнес