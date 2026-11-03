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Большинство населенных пунктов в Винницкой области остались без света

Большинство населенных пунктов в Винницкой области остались без света - 03.11.2026, ПРАЙМ

Большинство населенных пунктов в Винницкой области остались без света

Большинство населенных пунктов в Винницкой области в центральной части Украины обесточены из-за повреждения энергообъектов, сообщил украинский телеканал... | 03.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-03T10:18+0300

2026-11-03T10:18+0300

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МОСКВА, 3 ноя – ПРАЙМ. Большинство населенных пунктов в Винницкой области в центральной части Украины обесточены из-за повреждения энергообъектов, сообщил украинский телеканал "Общественное". Минобороны РФ во вторник сообщило, что ВС РФ нанесли массированный удар по объектам энергетического комплекса Украины в Винницкой, Днепропетровской и Харьковской областях, обеспечивающего предприятия ВПК и объекты ВСУ. Всего поражено четыре тепловые электростанции и две электроподстанции. "В Винницкой области вследствие повреждения энергообъектов и линий электропередачи большая часть населенных пунктов области осталась без света", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".

украина

харьковская область

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украина, харьковская область, минобороны рф, вс рф, всу