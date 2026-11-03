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В АЭИ рассказали, какую продукцию покупает Бразилия у России - 03.11.2026, ПРАЙМ
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В АЭИ рассказали, какую продукцию покупает Бразилия у России
В АЭИ рассказали, какую продукцию покупает Бразилия у России - 03.11.2026, ПРАЙМ
В АЭИ рассказали, какую продукцию покупает Бразилия у России
Бразилия остается одним из наиболее заметных покупателей российской продукции в Латинской Америке, спрос на которую связан с обеспечением энергетики и крупного... | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T19:56+0300
2026-11-03T20:07+0300
бизнес
сельское хозяйство
бразилия
латинская америка
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874911049.jpg?1793725647
МОСКВА, 3 ноя – ПРАЙМ. Бразилия остается одним из наиболее заметных покупателей российской продукции в Латинской Америке, спрос на которую связан с обеспечением энергетики и крупного аграрного сектора ресурсами для производства, заявил РИА Новости президент Ассоциации экспортеров и импортеров (АЭИ) Артур Леер. "В Латинской Америке одним из наиболее заметных покупателей российской продукции остается Бразилия", - сказал он в кулуарах форума АЭИ "Международный день торговли - 2026". По данным бразильской статистики внешней торговли ComexStat, в 2025 году импорт товаров из России составил 9,41 миллиарда долларов. Значительную часть поставок обеспечили нефтепродукты на 4,89 миллиарда долларов, калийные удобрения на 1,87 миллиарда долларов, смешанные удобрения на 1,32 миллиарда долларов и азотные удобрения на 819 миллиона долларов, добавил собеседник агентства. "Таким образом, спрос на российскую продукцию в Бразилии связан, прежде всего, с обеспечением энергетики и крупного аграрного сектора ресурсами для производства", - уточнил Леер. "Для российских поставщиков удобрений это рынок с уже сложившейся торговой базой, на котором дальнейшие результаты зависят от ценовой конкурентоспособности, логистики и условий работы с местными импортерами", - добавил он.
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бизнес, сельское хозяйство, бразилия, латинская америка
Бизнес, Сельское хозяйство, БРАЗИЛИЯ, ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА
19:56 03.11.2026 (обновлено: 20:07 03.11.2026)
 
В АЭИ рассказали, какую продукцию покупает Бразилия у России

АЭИ: Россия обеспечивает Бразилию продукцией для энергетики и аграрного производства

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МОСКВА, 3 ноя – ПРАЙМ. Бразилия остается одним из наиболее заметных покупателей российской продукции в Латинской Америке, спрос на которую связан с обеспечением энергетики и крупного аграрного сектора ресурсами для производства, заявил РИА Новости президент Ассоциации экспортеров и импортеров (АЭИ) Артур Леер.
"В Латинской Америке одним из наиболее заметных покупателей российской продукции остается Бразилия", - сказал он в кулуарах форума АЭИ "Международный день торговли - 2026".
По данным бразильской статистики внешней торговли ComexStat, в 2025 году импорт товаров из России составил 9,41 миллиарда долларов. Значительную часть поставок обеспечили нефтепродукты на 4,89 миллиарда долларов, калийные удобрения на 1,87 миллиарда долларов, смешанные удобрения на 1,32 миллиарда долларов и азотные удобрения на 819 миллиона долларов, добавил собеседник агентства.
"Таким образом, спрос на российскую продукцию в Бразилии связан, прежде всего, с обеспечением энергетики и крупного аграрного сектора ресурсами для производства", - уточнил Леер.
"Для российских поставщиков удобрений это рынок с уже сложившейся торговой базой, на котором дальнейшие результаты зависят от ценовой конкурентоспособности, логистики и условий работы с местными импортерами", - добавил он.
 
БизнесСельское хозяйствоБРАЗИЛИЯЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА
 
 
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