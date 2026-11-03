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На госнацполитику в проекте бюджета заложили более 14 миллиардов рублей

На госнацполитику в проекте бюджета заложили более 14 миллиардов рублей - 03.11.2026, ПРАЙМ

На госнацполитику в проекте бюджета заложили более 14 миллиардов рублей

Более 14 миллиардов рублей предусмотрено на мероприятия по государственной нацполитике в проекте федерального бюджета на предстоящие три года, сообщила... | 03.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-03T15:40+0300

2026-11-03T15:40+0300

2026-11-03T15:40+0300

россия

татьяна голикова

бюджет

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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Более 14 миллиардов рублей предусмотрено на мероприятия по государственной нацполитике в проекте федерального бюджета на предстоящие три года, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Президент РФ Владимир Путин во вторник собрал в Кремле Совет при президенте по межнациональным отношениям. "Проектом федерального бюджета на 2027-2029 годы на мероприятия по реализации государственной национальной политики предусмотрено 14 миллиардов рублей на три года", - сказала Голикова на заседании совета.

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россия, татьяна голикова, бюджет