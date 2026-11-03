https://1prime.ru/20261103/dnepropetrovsk-874886430.html
В Днепропетровске повреждена ТЭЦ
В Днепропетровске повреждена ТЭЦ - 03.11.2026, ПРАЙМ
В Днепропетровске повреждена ТЭЦ
ТЭЦ повреждена в Днепропетровске на Украине, заявил мэр города Борис Филатов (внесен в перечень террористов и экстремистов, заочно осужден в России). | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T10:21+0300
2026-11-03T10:21+0300
2026-11-03T10:21+0300
общество
днепропетровск
украина
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МОСКВА, 3 ноя – ПРАЙМ. ТЭЦ повреждена в Днепропетровске на Украине, заявил мэр города Борис Филатов (внесен в перечень террористов и экстремистов, заочно осужден в России).
Он сообщил в своем Telegram-канале, что повреждена ТЭЦ в Самарском районе.
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общество , днепропетровск, украина
Общество , Днепропетровск, УКРАИНА
В Днепропетровске повреждена ТЭЦ
Мэр Днепропетровска Филатов: в городе повреждена ТЭЦ