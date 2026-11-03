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Доля рыночной ипотеки в выдачах ВТБ превысила 50% в октябре

Доля рыночной ипотеки в выдачах ВТБ превысила 50% в октябре - 03.11.2026, ПРАЙМ

Доля рыночной ипотеки в выдачах ВТБ превысила 50% в октябре

Доля рыночной ипотеки в выдачах ВТБ превысила 50% в октябре, сообщает пресс-служба банка. | 03.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-03T17:12+0300

2026-11-03T17:12+0300

2026-11-03T17:12+0300

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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Доля рыночной ипотеки в выдачах ВТБ превысила 50% в октябре, сообщает пресс-служба банка. "В октябре доля рыночной ипотеки в выдачах ВТБ выросла до 52% против 38% месяцем ранее. Объем выдач по рыночным программам составил 14,8 миллиарда рублей. Доля рыночных программ в выдачах банка превысила половину еще в июле. После корректировки условий семейной ипотеки эта тенденция укрепляется", - говорится в сообщении. "Основная активность клиентов сосредоточена на вторичном рынке жилья, на который приходится около 85% сделок по рыночным программам ВТБ", - уточняет начальник управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Сергей Бабин. По оценкам кредитной организации, по итогам года объем выдач рыночной ипотеки в целом в России приблизится к 2,1 триллиона рублей. Это в 2,2 раза выше результата прошлого года и на 25% меньше объема выдач по государственным программам. "Мы ожидаем, что рыночная ипотека до конца года сохранит преобладающие позиции в структуре выдач. Снижение ключевой ставки и постепенная реализация отложенного спроса будут поддерживать интерес заемщиков к кредитам без господдержки", - заключает Бабин.

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