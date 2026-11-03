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Таджикистан и Южная Корея договорились развивать умный транспорт в Душанбе - 03.11.2026, ПРАЙМ
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Таджикистан и Южная Корея договорились развивать умный транспорт в Душанбе
Таджикистан и Южная Корея договорились развивать умный транспорт в Душанбе - 03.11.2026, ПРАЙМ
Таджикистан и Южная Корея договорились развивать умный транспорт в Душанбе
Власти Душанбе и министерство земельных ресурсов, инфраструктуры и транспорта Южной Кореи подписали соглашение о развитии интеллектуальной транспортной системы... | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T15:17+0300
2026-11-03T15:27+0300
бизнес
технологии
южная корея
таджикистан
душанбе
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ДУШАНБЕ, 3 ноя – ПРАЙМ. Власти Душанбе и министерство земельных ресурсов, инфраструктуры и транспорта Южной Кореи подписали соглашение о развитии интеллектуальной транспортной системы в столице Таджикистана, сообщает пресс-служба душанбинской мэрии. Отмечается, что документ был подписан в рамках рабочего визита таджикской делегации в Южную Корею. "По итогам переговоров стороны подписали протокол о начале практической реализации проекта "Развитие интеллектуального транспорта в городе Душанбе". Подписанный документ создаст условия для привлечения грантовых средств Южной Корея в размере до 1,9 миллиона долларов на развитие интеллектуальной транспортной системы Душанбе", - говорится в сообщении. Особое внимание в ходе переговоров было уделено использованию интеллектуальных систем для мониторинга и управления транспортными потоками, анализу транспортных данных, повышению эффективности общественного транспорта, управлению дорожной инфраструктурой и внедрению инновационных технологий. По данным минтранса Таджикистана, за последние два года при содействии Южной Кореи в транспортной сфере было запущено пять проектов на общую сумму 7 миллионов долларов.
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бизнес, технологии, южная корея, таджикистан, душанбе
Бизнес, Технологии, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, ТАДЖИКИСТАН, Душанбе
15:17 03.11.2026 (обновлено: 15:27 03.11.2026)
 
Таджикистан и Южная Корея договорились развивать умный транспорт в Душанбе

Власти Душанбе и Южная Корея договорились развивать интеллектуальную транспортную систему

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ДУШАНБЕ, 3 ноя – ПРАЙМ. Власти Душанбе и министерство земельных ресурсов, инфраструктуры и транспорта Южной Кореи подписали соглашение о развитии интеллектуальной транспортной системы в столице Таджикистана, сообщает пресс-служба душанбинской мэрии.
Отмечается, что документ был подписан в рамках рабочего визита таджикской делегации в Южную Корею.
"По итогам переговоров стороны подписали протокол о начале практической реализации проекта "Развитие интеллектуального транспорта в городе Душанбе". Подписанный документ создаст условия для привлечения грантовых средств Южной Корея в размере до 1,9 миллиона долларов на развитие интеллектуальной транспортной системы Душанбе", - говорится в сообщении.
Особое внимание в ходе переговоров было уделено использованию интеллектуальных систем для мониторинга и управления транспортными потоками, анализу транспортных данных, повышению эффективности общественного транспорта, управлению дорожной инфраструктурой и внедрению инновационных технологий.
По данным минтранса Таджикистана, за последние два года при содействии Южной Кореи в транспортной сфере было запущено пять проектов на общую сумму 7 миллионов долларов.
 
БизнесТехнологииЮЖНАЯ КОРЕЯТАДЖИКИСТАНДушанбе
 
 
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