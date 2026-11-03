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Эксперт рассказала, как российский бизнес меняется

Эксперт рассказала, как российский бизнес меняется - 03.11.2026, ПРАЙМ

Эксперт рассказала, как российский бизнес меняется

Российский бизнес меняет не только географию своей торговли, ее структуру, но и повышает конкурентоспособность экспортируемой продукции, заявила РИА Новости... | 03.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-03T13:33+0300

2026-11-03T13:33+0300

2026-11-03T13:33+0300

бизнес

россия

ближний восток

китай

оаэ

минпромторг

минсельхоз

фтс

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МОСКВА, 3 ноя – ПРАЙМ. Российский бизнес меняет не только географию своей торговли, ее структуру, но и повышает конкурентоспособность экспортируемой продукции, заявила РИА Новости эксперт по развитию бизнеса на Ближнем Востоке, руководитель комитета по работе с ОАЭ и странами Персидского залива Ассоциации экспортеров и импортеров (АЭИ) Кристина Танцюра. "Российские компании адаптируются к меняющейся мировой экономике сразу по нескольким направлениям: ищут новых покупателей за рубежом, меняют товарную структуру экспорта, перестраивают логистику и переходят на альтернативные механизмы международных расчетов", - сказала она в кулуарах форума АЭИ "Международный день торговли - 2026". При этом, по ее словам, "ключевая тенденция заключается не только в географической переориентации торговли, но и в необходимости повышать конкурентоспособность продукции на рынках с разными требованиями к цене, качеству, сертификации и сервису". "С точки зрения товарной структуры российский экспорт постепенно меняется. Так, по данным Минпромторга, несырьевой неэнергетический экспорт России в 2025 году увеличился на 11%, достигнув 163,6 миллиарда долларов. Среди растущих направлений можно выделить удобрения, фармацевтическую и косметическую продукцию, малотоннажную химию и машиностроение. Эти показатели позволяют говорить о расширении возможностей для экспорта готовой промышленной продукции, хотя сырьевые товары по-прежнему занимают значительную часть поставок", - уточнила собеседница агентства. Отдельное направление адаптации – развитие поставок продукции с более высокой добавленной стоимостью. По данным Минсельхоза, экспорт российской продукции агропромышленного комплекса в 2025 году составил 41,6 миллиарда долларов. Особенно заметным стало увеличение поставок продукции с высокой добавленной стоимостью: они выросли более чем на 12%, до 20 миллиардов долларов, добавила она. "Это показывает, что экспортный потенциал России связан не только с продажей сырья и базовых сельскохозяйственных товаров, но и с переработкой, пищевым производством и выпуском готовой продукции. Для выхода на новые рынки предприятиям важно адаптировать ассортимент, маркировку и упаковку, подтверждать соответствие местным стандартам и обеспечивать стабильность поставок", - подчеркнула Танцюра. Что касается географии, то главным направлением переориентации российской торговли остается Азия. По данным ФТС, за январь-август 2026 года на азиатские страны пришлось 75,5% российского внешнеторгового оборота, а торговля с ними выросла на 18,1% в годовом выражении. Крупнейшим торговым партнером, по ее словам, остается Китай. "При этом новые рынки не ограничиваются Китаем: компании рассматривают возможности в Индии, странах Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и СНГ. Для экспортеров это означает необходимость учитывать особенности спроса, ценовую конкуренцию и требования местных рынков, а также выстраивать отношения с зарубежными дистрибьюторами и партнерами", - заключила эксперт.

ближний восток

китай

оаэ

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, ближний восток, китай, оаэ, минпромторг, минсельхоз, фтс