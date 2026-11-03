https://1prime.ru/20261103/evropa-874907527.html

Европа нуждается в российском газе для выживания и надежды, заявил Дмитриев

Европа нуждается в российском газе для выживания и надежды, заявил Дмитриев - 03.11.2026, ПРАЙМ

Европа нуждается в российском газе для выживания и надежды, заявил Дмитриев

Европа нуждается в российском газе для выживания и надежды, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с... | 03.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-03T18:19+0300

2026-11-03T18:19+0300

2026-11-03T18:19+0300

газ

россия

германия

европа

фрг

кирилл дмитриев

фридрих мерц

рфпи

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874907527.jpg?1793719166

МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Европа нуждается в российском газе для выживания и надежды, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Неспособность отказаться от губительной идеологии "байденизма" подрывает экономическое благополучие Германии. Европа нуждается в российском газе для выживания и надежды", - написал Дмитриев в в соцсети X. Так глава РФПИ прокомментировал пост в X замруководителя фракции оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в бундестаге Маркуса Фронмайера. Фронмайер заявил, что из-за идеологизированной политики канцлера ФРГ Фридриха Мерца жители Германии столкнулись с рекордно высокими ценами на энергоносители, в то время как Россия предлагает европейским странам поставки газа по доступным ценам.

германия

европа

фрг

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, россия, германия, европа, фрг, кирилл дмитриев, фридрих мерц, рфпи