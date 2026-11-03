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Европа нуждается в российском газе для выживания и надежды, заявил Дмитриев - 03.11.2026, ПРАЙМ
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Европа нуждается в российском газе для выживания и надежды, заявил Дмитриев
Европа нуждается в российском газе для выживания и надежды, заявил Дмитриев - 03.11.2026, ПРАЙМ
Европа нуждается в российском газе для выживания и надежды, заявил Дмитриев
Европа нуждается в российском газе для выживания и надежды, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с... | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T18:19+0300
2026-11-03T18:19+0300
газ
россия
германия
европа
фрг
кирилл дмитриев
фридрих мерц
рфпи
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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Европа нуждается в российском газе для выживания и надежды, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Неспособность отказаться от губительной идеологии "байденизма" подрывает экономическое благополучие Германии. Европа нуждается в российском газе для выживания и надежды", - написал Дмитриев в в соцсети X. Так глава РФПИ прокомментировал пост в X замруководителя фракции оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в бундестаге Маркуса Фронмайера. Фронмайер заявил, что из-за идеологизированной политики канцлера ФРГ Фридриха Мерца жители Германии столкнулись с рекордно высокими ценами на энергоносители, в то время как Россия предлагает европейским странам поставки газа по доступным ценам.
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газ, россия, германия, европа, фрг, кирилл дмитриев, фридрих мерц, рфпи
Газ, РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, ЕВРОПА, ФРГ, Кирилл Дмитриев, Фридрих Мерц, РФПИ
18:19 03.11.2026
 
Европа нуждается в российском газе для выживания и надежды, заявил Дмитриев

Дмитриев: Европа нуждается в российском газе для выживания и надежды

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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Европа нуждается в российском газе для выживания и надежды, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Неспособность отказаться от губительной идеологии "байденизма" подрывает экономическое благополучие Германии. Европа нуждается в российском газе для выживания и надежды", - написал Дмитриев в в соцсети X.
Так глава РФПИ прокомментировал пост в X замруководителя фракции оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в бундестаге Маркуса Фронмайера.
Фронмайер заявил, что из-за идеологизированной политики канцлера ФРГ Фридриха Мерца жители Германии столкнулись с рекордно высокими ценами на энергоносители, в то время как Россия предлагает европейским странам поставки газа по доступным ценам.
 
ГазРОССИЯГЕРМАНИЯЕВРОПАФРГКирилл ДмитриевФридрих МерцРФПИ
 
 
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